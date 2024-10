- Morir sin desaparecer: nuestra presencia en redes (después de la muerte)

Por: José Guillermo Mejía |

¿Alguna vez has considerado tener un "yo virtual" que continuara interactuando con tus seres queridos después de tu muerte? ¿Te gustaría dejar un legado informativo para tu familia y amigos que permita responder preguntas sobre tu vida?

Hoy en día, la tecnología ofrece la posibilidad de crear una versión digital de ti mismo que sigue "viviendo" en entornos virtuales. Este fenómeno, conocido como virtualidad postmortem, representa un fenómeno emergente con muchas facetas.

Pues bien, empecemos definiendo que es un yo virtual: es la construcción que el individuo hace de sí mismo a través de los actos, comportamientos, gustos, preferencias o rechazos frente a ideologías, movimientos políticos, para que la gente vea como es en un entorno digital, más no siempre real.

Esto, por supuesto incluye todo el material visual como fotos, videos, testimonios, etc. Por lo general, las personas pueden proyectar en su yo virtual los aspectos más atractivos, socialmente permitidos o aspiracionales, mientras ocultan otros rasgos que no quieren mostrar.

Es el juego de la sombra, aquella parte de uno que carga en el talego cognitivo y emocional de hechos, eventos y percepciones que no se han procesado psicológicamente y que son reprimidos, haciendo la vida menos llevadera. Lo anterior, se refleja en el yo virtual que quiere aparecer feliz, boyante, tranquilo y saludable. Pero como dicen popularmente, “la procesión va por dentro”.

Resulta pertinente tener en cuenta, que las cosas han avanzado mucho más y de manera exponencial en el mundo tecnológico. ¿Por qué? sencillamente se pueden manejar grandes archivos de información para ser procesados de una manera dinámica, interactiva y que cobran vida.

Por ejemplo, si una persona quiere contar su vida y como la vive, aspectos distintos, se pueden procesar muchos temas, de la manera más detallada, dependiendo de los datos. Una persona que esté inmersa en responsabilidades importantes, tanto a nivel familiar como profesional, puede entregar desde su memoria fotográfica, grabaciones de presentaciones, actas de reuniones, relaciones con el entorno familiar, experiencias traumáticas, quiebras, fracasos, libros, etc.

Con las ventajas actuales surge la "virtualidad postmortem", que busca mantener la presencia digital o memoria de una persona fallecida en entornos virtuales. Se tienen en cuenta desde la implementación de perfiles en redes sociales que siguen activos tras la muerte, hasta la aplicación de la inteligencia artificial que simulan la personalidad y los comportamientos de personas difuntas , permitiendo a los vivos hablar e interactuar con estas representaciones digitales.

Aunque el término "virtualidad postmortem" no tiene un autor específico que lo haya acuñado, ha sido objeto de análisis en diversos estudios académicos. Por ejemplo, Agustina Colombo, en su artículo "La construcción del yo inmortal y las prácticas alrededor de la muerte en la virtualidad", explora cómo la virtualidad configura un "yo inmortal" y cómo se manifiestan los ritos alrededor de la muerte en espacios virtuales

Entonces, ¿qué debo hacer para usar los servicios digitales especializados para que me elaboren mi legado virtual postmortem? Para lo anterior, existen en el mercado compañías que ofrecen estos servicios con diferentes especificaciones, tales como: HereAfter, Replika, My Wishes y Digital Beyond.

Por ejemplo, cuando hablas con tu Réplika, una aplicación, “recibes mensajes de tu amigo personal de inteligencia artificial”. Los humanos nunca participan en conversaciones en nombre de Rèplika ni ven los diálogos entre tú y la inteligencia artificial. Este desarrollo tecnológico es usado para generar conversaciones a partir de lo que tú le suministres.

“Réplika es un compañero conversacional, diseñado para mantener conversaciones con los usuarios. Puedes hablar de casi cualquier tema con Rèplika, ya sea sobre tu día, tus pensamientos, emociones o intereses. Se va personalizando con el tiempo, ajustando sus respuestas y comentarios según las conversaciones que tiene con el usuario, aprendiendo de sus preferencias, tono emocional y estilo de comunicación”.

De acuerdo con las características, crear un avatar interactivo para la virtualidad postmortem, puede costar desde unos $40 USD al hasta $500 USD.

Historias Reales

Roman Mazurenko y la creación de Réplika que es un chatbot postmortem

Roman Mazurenko fue un joven ruso que falleció en 2015. Después de su muerte, su amiga y fundadora de la compañía de inteligencia artificial Réplika, recopiló grandes cantidades de mensajes y textos de Roman, los cuales fueron analizados por un modelo de inteligencia artificial que aprendió sus patrones de lenguaje, personalidad y estilo de comunicación.

A partir de esos datos, desarrollaron un chatbot o robot conversacional, que respondía a las preguntas de los usuarios de una manera similar a como lo haría Roman en vida. Aunque no podía improvisar ni mantener una conversación genuinamente original, el chatbot capturaba muchos de los matices de su personalidad, ofreciendo respuestas en su estilo característico.

James Vlahos y la creación de un chatbot postmortem

El padre de James le dio cáncer de pulmón y con un pronóstico de supervivencia de vida limitado. El deseo de James era dejar una versión digital para garantizar que su familia pudiera seguir interactuando después de su fallecimiento. Para lo anterior grabó charlas donde hablaba de su vida, valores, pensamientos, preferencias, etc.

Luego, utilizando inteligencia artificial, programó un chatbot o robot conversacional interactivo que mantenía diálogos elementales, brindando respuestas basadas en la personalidad y las historias que él contaba.

Marina Smith, una judía sobreviviente del holocausto, utilizó un chatbot particular

Durante su funeral, los asistentes pudieron hacer preguntas.

Algunos de los presentes se sorprendieron de lo real y personal que fue la experiencia. Aunque sabían que Marina ya había fallecido, las interacciones con su avatar les ofrecieron una oportunidad única de "escuchar" y "conversar" con ella por última vez. La experiencia fue emocionalmente significativa para la familia y amigos, ya que pudieron tener una especie de despedida y reflexión sobre las respuestas que Marina había dejado.

Lado positivo de la virtualidad postmortem

Permite almacenar viva la memoria de los que sobreviven, brindando a los parientes y amigos momentos para evocar e interactuar con las representaciones digitales de los difuntos.

Estos medios, en varios casos, pueden servir de apoyo psicológico, ayudando a procesar psicológicamente el duelo, al permitir una conexión con el ser querido que ha partido.

Facilita que personas en otras latitudes puedan presenciar ceremonias fúnebres o visitar memoriales virtuales, eliminando barreras geográficas.

Lado negativo de la virtualidad postmortem

La conexión con representaciones digitales de seres queridos fallecidos puede, en algunos casos, prolongar el duelo o impedir que las personas lo superen adecuadamente

La creación y gestión de estas representaciones virtuales ofrecen cuestiones sobre la intimidad de los datos del fallecido y el consentimiento para su uso.

Hay peligro que las empresas se lucren con el sufrimiento de las personas, brindando servicios de creación de avatares digitales de fallecidos, sin considerar el bienestar emocional de los familiares.

La virtualidad postmortem es un campo reciente, de exploración y uso importante.

La virtualidad postmortem ofrece nuevas formas de mantener la conexión con seres queridos fallecidos, pero es esencial abordar sus implicaciones éticas y emocionales para garantizar que estas prácticas sean realmente beneficiosas y respetuosas. Esta evolución tecnológica puede deshumanizar procesos tan delicados como el luto.

El debate sigue abierto desde las diferentes y muy especialidades, por mucho tiempo. No existen respuestas absolutas, pero de aquí en adelante serán muchas las patologías que emergerán en la vida del ser humano para enfrentar una muerte física con el nacimiento virtual de la misma persona.

“Se puede morir pero no desaparecer”, es la consigna de la virtualidad postmortem