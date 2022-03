La felicidad de los televidentes de Yo Me Llamo por la eliminación de Bruno Mars

.Publicidad.

Yo Me Llamo se acerca cada vez más a su final y los televidentes ya tienen desde hace tiempo a su imitador favorito. Lo claro para muchos es que el que no querían que ganara era Bruno Mars porque están en desacuerdo con el parecido que los jurados dicen que tenía al artista original.

Es por eso que, llegados a una nueva ronda de eliminación, los tres jurados finalmente lo eliminaron, considerando que los imitadores de Camilo Sesto, Maluma y Leonardo Favio son mucho más parecidos al original que Bruno. Los televidentes no soportaban más que llegara a rondas finales cuando habían imitadores mejores según su criterio y lo demostraban cada capítulo en redes sociales.

Hay que hablar con la verdad. El imitador de Bruno Mars es muy talentoso, ya quisiera yo tocar tantos instrumentos o cantar tan bien como él lo hace, pero...es que no se parece al original, no tiene la voz. #YoMeLlamo pic.twitter.com/i1uu0hEidH — Ale Loves Liam 🌸 (@foreverlilpeep1) March 3, 2022

Toda mi vida escuchando a Bruno Mars, para que vengan estos tres señores que en su vida lo habrán escuchado a decirme que se parece #YoMeLlamo pic.twitter.com/4AOZMYBUYB — we found love (@rihhmygal) February 24, 2022

De inmediato los televidentes también mostraron su emoción por la salida de Bruno del reality. Con su salida el título de la octava temporada se definirá entre Maluma, Camilo Sesto y Leonardo Fabio, aunque el mismo Bruno dijo después de salir que sabía que no merecía estar en una ronda tan avanzada. “Yo no merecía estar aquí, pero a Dios se le antojó que fuera así y, por encima de cualquier argumento, siento que gané esta competencia. Me gané el corazón de muchos de ustedes. Ese es el más grande premio que me llevo”.

Salió Bruno Mars, salió Bruno Mars #YoMeLlamo 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 Colombia celebra a esta hora 🔴 pic.twitter.com/1Ydq3w2pDD — MOR (@mormedellin) March 3, 2022