¿Quién le pone el cascabel… al Fiscal?

Con sus acostumbradas salidas en falso el señor Néstor Humberto Martínez se está convirtiendo en una figura incómoda para el país. Hace mucho ruido y da pocos resultados, pero su poder es tan grande que casi nadie se atreve a cuestionarlo.

Ahora salió con la tesis maravillosa de que para detener los cultivos de uso ilícito pueden tomarse medidas tan creativas como “cortar la luz en donde se den estos cultivos” o “no vender gasolina en las regiones donde haya procesamiento de narcóticos” o la mejor “suprimir el circulante para que no haya plata para el tráfico”.

No sé cómo no se nos habían ocurrido estas genialidades antes o cómo la DEA u otros organismos multilaterales no las aplicaron en países como Perú, Bolivia, México, Afganistán, etc. O mejor si creo saber por qué no se aplicaron nunca, pues por la sencilla razón de que son inaplicables, meras estupideces salidas de una mente difícil de calificar.

Pues bien quiero invitar a que contestemos una encuesta sobre este sombrío personaje para intentar calificarlo. ¿Cuál de las siguientes frases refleja mejor lo que es el señor Fiscal?

Mi opinión y conste que es sólo eso, una opinión que no tengo que sustentar, ni me pueden poner tutela para que me retracte. Es: No creo que NHM sea bruto, ¡ni riesgos! Uno no puede asesorar jurídicamente a los más dañados de este país, siendo un tipo de poco cacumen.

Creo que NHM desconoce el país, por lo menos el país donde se cultiva coca y marihuana, porque si llegara a conocer estos corregimientos y veredas sabría que se trata de poblaciones enteras viviendo de estos cultivos. Conozco muy bien una que él mencionó, la zona de Tacueyó donde en cada casita hay su respectivo sembrado, con el agravante que es una zona indígena nasa y si llegan a quitar la luz, restringir el circulante o suspender la venta de gasolina, tendríamos el mayor paro que haya vivido Colombia. Se tomarían la Panamericana y yo personalmente los acompañaría porque esa medida lesiona a la población y no impide el cultivo. Los proveedores de plantas eléctricas, esos sí, estarían felices como cuando la hora Gaviria. ¿Recuerdan?

NHM es en mi opinión un malvado, generador de cortinas de humo que no le sirven a la política criminal del país, sino a su propio beneficio de salir en los medios cada dos semanas y que lo entrevisten como si fuera una vedette.

Decir que NHM es un corrupto es algo más difícil de probar porque los medios probatorios son dominados por él y a NHM no le interesa que le toquen ni un pelo. Pero opino que esto también le aplica.

Finalmente, para aceptar que NHM es todas las anteriores tendríamos que acoger la tesis de que quien utiliza su puesto para beneficio propio es un bruto que está labrando su propia tumba y caerá en desgracia muy, pero muy pronto. Entonces la respuesta correcta para mí sería la (e).

Viéndolo bien, no se trata de ponerle el cascabel a un gato como el fiscal, porque hace tanta bulla y es tan felino que mejor sería preguntar ¿Quién le quita el cascabel a NHM?

Ahora le toca a ustedes…. Atrévanse, dejen el miedo que a la cárcel y sin energía no nos pueden llevar a todos. Ah opinen con el #NHMes…

