¿Quien ganó Miss Universo? También cambiaron a un Rolex por un Casio

Toda la prensa daba como favorita a Miss Colombia y no quedo dentro de las 5 finalistas, hasta un reconocido astrólogo la dio como ganadora. La noche de 14 de enero Miss Universo llegó a su fin y una nueva reina ha sido coronada. Conoce a R'Bonney Gabriel, la modelo estadounidense que superó en puntos mas no en belleza a la hija del arquero venezolano Rafael Dudamel , Amanda Dudamel.

Después de una complicada ronda en compañía de las 16 semifinalistas pertenecientes a Puerto Rico, Curazao, España, India, Colombia, Venezuela, Haití, Australia, República Dominicana, Laos, Sudáfrica, Portugal, Canadá y Trinidad y Tobago, Miss Estados Unidos destacó en las numerosas rondas dentro del concurso y ganó la corona más codiciada del mundo en los concursos de belleza.

The new Miss Universe is USA!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/7vryvLV92Y

— Miss Universe (@MissUniverse) January 15, 2023