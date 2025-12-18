Quién fabrica las polisombras que tienen invadida Bogotá tapando la multitud de obras

La organización de Luis Carlos Sarmiento Angulo se hizo el año pasado al control de Tesicol el mayor fabricante de mallas sintéticas verdes que los transeuntes odian

Corficolombiana, liderada por la economista Ana Milena López, que está dedicada principalmente a la construcción y concesiones de infraestructura vial de la Organización Sarmiento Angulo tiene una rentable línea de negocio: la fabricación de polisombras. El año pasado adquirió la participacion que le faltaba para completar el 99.7% de Tesicol (Tejidos Sintéticos de Colombia S.A.) , una empresa nacida hace 50 años en Girón, Santander.

Esta fue fundada por Luis Armando Zarruk en 1974. La familia Zarruk, son inmigrantes palestinos de fe católica que llegaron inicialmente a Centroamérica huyendo del Imperio Turco, se establecieron luego en Bucaramanga, donde fundaron la primera fábrica de grasas de Latinoamérica, Cosagra y luego nacería Tesico. Luis Armando Zarruk, el primer miembro de la familia nacido en Colombia, la gerenció durante años hasta entregar el mando a María Alejandra Gómez, quien lideró la organización por casi una década hasta marzo de este año.

A partir de 1980, la compañía inició un proceso de diversificación técnica al adquirir maquinaria para producir cordeles y sogas de polipropileno, incursionando con éxito en el mercado de mallas. Esto permitió la creación de productos para embalaje y telas técnicas que pronto conquistaron mercados en Chile, Brasil y Venezuela. Actualmente, Tesicol exporta sus soluciones a 12 países de la región.

El producto insignia de la compañía es la polisombra, una malla de polietileno de alta densidad con aditivos UV diseñada para crear microclimas ideales en agricultura y construcción. Utilizadas como una barrera física cuando se construyen edificio o vías, son una aliadas fundamentales para crear una barrera física que protege a los animales y cultivos de los rayos solares y otros elementos climáticos.

Tesicol fabrica también medios de unión como hilos, sogas, telas y mallas para uso doméstico y agroindustrial. Un factor clave en su estabilidad comercial es su integración con el ecosistema de Corficolombiana, siendo proveedor de empresas hermanas como Promigas, concesiones viales y firmas agroindustriales.

El año 2024 representó un periodo de crecimiento histórico para la compañía gracias a la ejecución de la mayor ampliación de capacidad productiva en su historia. Esta inversión permitió triplicar la capacidad de la línea de polisombras y añadir una nueva línea de telas cubre suelos para enriquecer el portafolio de productos. Además de la expansión comercial, estas mejoras tecnológicas permitieron una reducción en los costos operacionales, lo que impulsó un crecimiento significativo en los márgenes de rentabilidad, cerrando el año 2024 con un aumento del 31% en sus utilidades.

Estos resultados consolidaron aún más a Tesicol como la empresa líder en la fabricación de tejidos sintéticos en el país. Ocupa un lugar único como la única inversión en la categoría de "otros sectores y nuevos negocios" dentro del portafolio del holding de la Organización Luis Carlos Sarmiento, compartiendo espacio con grandes activos de energía, gas, infraestructura, turismo y agroindustria.

