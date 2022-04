¿Quién es la Señorita Colombia que enamoró al hijo menor de Santos?

.Publicidad.

Para los amantes de la farándula y belleza será más fácil reconocer a la caleña que llegó hasta el Miss Universo, otros podrían verla y no se imaginarían la mujer que hay detrás de tanta belleza. Gabriela Tafur no siempre soñó con ser reina. Su vocación era otra, lejos de los rigores de la estética, de los cosméticos, de la vanidad. Creó una banda en el 2014, a los 19 años, cuando ya estudiaba Derecho en La Universidad de Los Andes. Ya en esa época sabía hablar tres idiomas, inglés, francés y alemán y no porque quería ser Miss Universo sino porque ya tenía todo listo para trabajar como abogada en el área jurídica de Microsoft Colombia.

Modelo desde 2009 cuando fue elegida Modelo Revelación del Cali Exposhow, hija de Octavio Tafur, empresario de origen libanés propietario de la Constructora Megaconstrucciones y de Olga Nader, se graduó con honores el año pasado en la Universidad de Los Andes. Pero sus inquietudes intelectuales no quedaron allí. A Gabriela Tafur no le tiembla el tono para tener una voz propia, para salirse de las frases hechas que hicieron de las reinas temas de chiste, por eso puede responder de esta manera una pregunta sobre el aborto. -Publicidad.- La formidable respuesta de Gabriela Tafur en Miss Universo sobre derechos reproductivos de las mujeres:pic.twitter.com/z64eIKaUBT — Daniel Ruge (@DanielRuge) December 9, 2019

En el 2018 fue Señorita Valle y se alzó con el título de Señorita Colombia, con el que tuvo la oportunidad de explorar más su pasión por la labor social, pues recorrió y conoció el país durante un año haciendo obras de caridad como reina de belleza. En el 2019 la caleña representó al país en Miss Universo donde quedó dentro de las 5 finalistas, otorgándole a Colombia la clasificación número 35 en la historia de este concurso. Desde un inicio los organizadores notaron el carisma de la reina y por eso la seleccionaron para grabar un comercial de CHI Haircare, patrocinador de Miss Universo, con una plancha alisadora de un millón de dólares.

A inicios del 2020 la modelo volvió a protagonizar los titulares de la prensa cuando se le relacionaba sentimentalmente con Esteban Santos, el hijo menor del expresidente Juan Manuel Santos. A pesar de negarlo varias veces porque ambos acababan de terminar otras relaciones románticas, trinos y otros encuentros juntos confirmaban lo innegable. Coincidieron en el Carnaval de Barranquilla de 2020, y para ese entonces ya los relacionaba cuando aún no tenían nada. A partir de ahí quedaron en contacto y meses después la exreina ingresó a formar parte de la familia Santos.

Para esa misma época la caleña llegaba a los oyentes de W Radio, al lado de Lucas Pombo. Trabajo que al tiempo dejó cuando recibió la oferta de Caracol Televisión para presentar en El Desafío, función que desempeña actualmente y del que nos compartió varias curiosidades en esta entrevista. Aquí el video:

