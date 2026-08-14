- Quién es la pastora cristiana del grupo G12 elegida por Abelardo de la Espriella como Gerente para Bogotá

Desde los 24 años, ha ejercido como pastora en la Misión Carismática Internacional de la familia Castellanos. Además, tiene tres periodos en el concejo de Bogotá

La relación entre las iglesias cristianas y el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ha quedado en evidencia una vez más con el nombramiento de Clara Lucía Sandoval Moreno como Gerente especial para la capital del país.

La designación de la actual concejal de Bogotá por el partido liberal fue anunciada el pasado 28 de junio en el sur de la ciudad. Allí, el alcalde Carlos Fernando Galán dijo que la nombraría con un equipo a su cargo para resolver los problemas en materia de infraestructura, que deben ejecutar de forma conjunta el Distrito y la Nación y que no fueron resueltos por el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Larga experiencia en el concejo de Bogotá

Clara Lucía Sandoval lleva 3 periodos en el concejo de Bogotá. Allí, logró su primer curul en las elecciones regionales de 2007 en representación del partido Liberal Colombiano, con más de 200 mil votos.

Cuatro años después, en las elecciones de 2011, volvió a presentarse y fue reelegida como cabildante para el periodo 2012 – 2015 por el mismo partido. Además, durante la segunda administración del exalcalde Enrique Peñalosa, fue directora del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), entre 2016 y 2019.

Es importante señalar que desde el concejo de Bogotá fue la principal impulsora de la creación de dicha entidad. Fue ella quien constituyó, estructuró e implementó la política pública para los animales en la capital del país. Posteriormente, asumió la dirección del IDPYBA.

El presidente De la Espriella aseguró que, durante su Gobierno, Bogotá estará al día con la ejecución de las obras, incluido el tema de seguridad. Igualmente, indicó que trabajará de la mano con el mandatario capitalino con el fin de concluir las obras que están aún pendientes en Bogotá.

Según el mandatario, lo que más le preocupa es la seguridad, el transporte masivo y la movilidad. La recién nombrada Gerente deberá renunciar a su curul en la corporación capitalina antes de empezar a ejercer funciones en el nuevo cargo.

En las elecciones de 2022 al Congreso de la República, aspiró a la Cámara por Bogotá como fórmula de Sara Castellanos, quien aspiraba al senado por el Partido Liberal y es hija Claudia y Cesar Castellanos, fundadores de la Misión Carismática Internacional, conocida como el G12. A pesar de obtener más de 30.000 votos, no logró la curul.

Al concejo bogotano, llegó con cerca de 13 mil sufragios. En el actual período, ha sido autora de cerca de 50 proyectos de acuerdos. Entre ellos, se encuentra el festival Góspel de Bogotá, que se realiza cada año durante el festival de verano de agosto. Además, lidero activamente la mesa equina por medio de la cual se sustituyeron los vehículos de tracción animal y fue ponente de la consulta antitaurina en 2015.

Un cargo con antecedentes

Sandoval es profesional en relaciones internacionales y estudios políticos, especialista en gobierno, gerencia y asuntos públicos de las universidades Militar Nueva Granada y Externado de Colombia. Desde hace más de dos décadas, está vinculada con la Misión Carismática Internacional de los Castellanos y desde los 24 años de edad inició el trabajo pastoral que le ha significado un caudal electoral importante.

Además, estuvo militando con el partido Nacional Cristiano y su primera aspiración fue en 1999 cuando se lanzó como edil de la localidad de Puente Aranda. En esa oportunidad, sin embargo, no le alcanzaron los votos para llegar a la corporación local.

Ante la inminente renuncia, su curul será ocupada por el exconcejal de Bogotá, también del partido liberal, Álvaro Acevedo Leguizamón, quien no logró su intención de repetir curul en las pasadas elecciones del concejo capitalino.

El Gobierno del Presidente De la Espriella se encuentra, actualmente, trabajando en un manual para saber cuáles serán las funciones que cumplirá Clara Sandoval en el nuevo cargo.

Cabe anotar que esta no es la primera vez que Bogotá tiene la figura de Gerente, que ejerza como puente entre el gobierno nacional y el distrital. Durante el primer gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, Gina Parody fue nombrada como Alta Consejera presidencial para Bogotá, durante la Alcaldía del exalcalde Gustavo Petro.

Parody fue nombrada en septiembre de 2012 y estuvo en el cargo hasta febrero de 2013, cuando asumió la dirección del SENA.

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