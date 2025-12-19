Los logros en el pasado del partido indígena que le tiró el salvavidas a Daniel Quintero

Las Autoridades Indígenas de Colombia llevaron a Lorenzo Muelas a la Constituyente y eligieron al primer gobernador indígena aunque sin conexión con el exalcalde

La época de gloria de las Autoridades indígenas de Colombia se remonta a hace más de 30 años cuando gracias a la unidad entre indígenas Pastos de Nariño, Quillasingas y Guambianos del Cauca –hoy están completamente separados- tuvieron la fuerza para llevar a Lorenzo Muelas, un reconocido líder guambiano a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y que luego fue senador en 1994. Estrenaron luego, la elección popular de alcaldes y gobernadores con consiguiendo que Floro Tunubalá fuera el primer gobernador indígena de Colombia en el 2000.

Aunque otras cuatro curules en este lapso su peso dentro del movimiento indígena nacional no es mayor. Mantienen eso si presencia legislativa a través de Bitervo Palchunca quien llegó al senado con Bitervo Palchunca por la circunscripción indígena en 2018, pero desde entonces AICO se ha ido marchitando. Sin embargo, como todos los movimientos indígenas de Colombia apoyó a Gustavo Petro quien siendo candidato les hizo viaje expreso a Pasto para obtener el respaldo.

El mismo recorrido que tuvo que hacer Daniel Quintero y volar hasta Nariño para buscar el codiciado aval que le permitió mantener por el momento viva su participación en la contienda presidencial y participar en la consulta del Frente amplio promovida por Roy Barreras, a quien le interesa contar con un abanico de participantes y fue quien le habría realizado el contacto con Jesús Omero Cuasapud Chaspuengal, el representante legal desde el 2023 de Aico.

Un aval que, según fuentes, habría estado mediado por un importante aporte económico a las Autoridades indígenas de Nariño que no tienen la fortaleza ni la cercanía con la Casa de Nariño de las del Cauca. Difícil encontrar una región más ajena al ex alcalde paisa que Nariño; sin embargo; fue donde encontró la posibilidad de reflotar políticamente y revivir su sueño de participar como candidato en la contienda presidencial.

Quintero no logró medirse en la consulta del Pacto Histórico como era su plan inicial y aunque se marginó quedó en el tarjetón en la elección que le dio el triunfo al senador Iván Cepeda.

No todos los resguardos que tienen relación con AICO apoyaron la decisión liderada por el taita Jesús Cuasapud y los Quillisinga hicieron oír su voz con una comunicación en el que denunciaron el irrespeto a los mecanismos internos del partido y la ausencia de un debate amplio y no una decisión vertical casi que unipersonal.

