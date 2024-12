¿Quién es la funcionaria de la ONU que habló de los 20.000 cuerpos en un aeropuerto bogotano?

.Publicidad.

En las últimas horas, Medicina Legal tuvo que salir a desconocer información presentada en un informe preliminar de la Naciones Unidas, en el que se afirma que en el hangar de un aeropuerto bogotano, probablemente El Dorado o Catam, aunque no se han hecho las respectivas aclaraciones, habría más de 20.000 cuerpos.

"Colombia se encuentra con miles de cuerpos sin identificar, en los suelos, subsuelos, pero también en bóvedas y las llamadas “piscinas” que están en los cementerios. Según la información proporcionada a la delegación, también se encuentran alrededor de veinte mil cuerpos sin identificar en un hangar del aeropuerto de Bogotá", aseguró Carmen Rosa Vila, una funcionaria de la ONU que tiene un largo recorrido trabajando en casos de desaparición forzada en países como México o Irak.

..Publicidad..

Carmen Rosa Vila aseguró que esa información la habían obtenido precisamente de Medicina Legal, quienes habrían aclarado que no se trata de cuerpos hallados, sino que "son cuerpos que se encuentran resguardados" y que no se podrían conservar en otro lugar.

...Publicidad...

La acompañaban otros funcionarios de la ONU, quienes aclararon que hacen referencia a cuerpos y no a huesos, porque es una forma de compartir la información manteniendo el respeto hacia el dolor de los familiares de las víctimas. En el lugar también mostraron fotos de los restos óseos, pero no aclararon si existe (o no) la posibilidad de que esos restos óseos pudieran pertenecer parcial o totalmente a alguna criatura.

....Publicidad....

Además, de Medicina Legal, Opain (la empresa concesionaria del aeropuerto) y la Procuraduría aseguraron que en el aeropuerto El Dorado no existe un hangar con restos óseos ocultos.

¿Quién es Carmen Rosa Vila?

De la mano de gobiernos de México, Honduras y Panamá, con la colaboración de autoridades locales, Carmen Rosa Vila ha ayudado a la identificación de cuerpos de personas y a que la respuesta institucional sea más veloz.

De esta manera ha ayudado a contribuir a la búsqueda de justicia para los familiares de las víctimas. Sus enfoques en materia de investigación, revisión de documentación, entre otro tipo de recomendaciones, ha sido fundamental para el éxito de su trabajo.

Esta es la tercera vez que el comité, con Carmen Rosa Vila Quintana entre los presentes, visita Colombia. La ONU asegura haber mantenido más de 55 reuniones, con 80 funcionarios de diversos poderes públicos.

| Le puede interesar: Estas son las nuevas ofertas de empleo en Compensar: sueldos de más de $4 millones y más beneficios