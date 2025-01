Quien es la esposa de Rey Ruiz, nuevo jurado de Yo me llamo; llevan juntos 35 años

.Publicidad.

Esta nueva temporada de Yo me llamo ha llegado con grandes cambios y muchas novedades. Una de las más llamativas para el público ha sido la integración de Rey Ruiz. Este famoso músico de salsa, se convirtió en el nuevo jurado de Yo me llamo y hasta el momento su carisma ha cautivado al público. A pesar del gran reconocimiento que ha logrado gracias a su carrera musical, no todos saben acerca de su vida privada. La gente hoy se está preguntando acerca de las relaciones que tiene el cubano, y cómo es que conoció a su esposa. Hoy son una feliz pareja con una relación de más de tres décadas.

Ella es Sonia Machado, esposa de Rey Ruiz, el nuevo jurado de Yo me llamo

Para nadie es un secreto que Rey Ruiz es uno de los salseros más famosos y populares a nivel internacional. Su increíble carrera artística le ha permitido destacar entre un gran número de artistas dedicados a este género musical. El esfuerzo de Caracol de convertirlo en el nuevo jurado de Yo me llamo debió haber sido grande, pues es un artista de talla mundial. Ahora bien, en la vida del cantante, hay una mujer que se ha convertido en su fuente de inspiración. Se trata de Sonia Machado, quien lo ha acompañado y apoyado de manera incondicional en su carrera musical.

..Publicidad..

Rey Ruiz se ha sumado al equipo de Yo me llamo.

|Le puede interesar El megasalario que Juanfer Quintero ganará en el América de Tulio Gómez; importante medio lo reveló

...Publicidad...

Sonia, es la esposa de Rey Ruiz y ha sido parte fundamental de su vida durante muchos años. El amor de este par ha sido tal que aunque pasan los años, siguen igual de unidos como en el principio. Su matrimonio ha superado mucho y cómo no, si ya son más de 30 años en los que este par ha disfrutado de su relación. Su matrimonio inició cuando el nuevo jurado de Yo me llamo tenía 32 años, por lo que llevan un buen tiempo juntos. En redes sociales, el hombre no duda en mostrar el amor que siente por su pareja, quien hoy en día tiene su hogar de manera impresionante.

....Publicidad....

Aunque Sonia no trabaja, es la encargada de que todo funcione correctamente en su casa. Además, ambos tienen una hija, llamada Laura Ruiz, quien es parte importante de su relación. Una pareja ejemplar que ha causado mucha admiración entre los seguidores del artista.

Vea también: