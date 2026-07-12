- Quién es la bailarina que salió de las escuelas de baile de Cali a robarse el show junto a J Balvin en el Mundial

El pasado 11 de junio de 2026, el mundo entero fijó sus ojos en el Estadio Azteca de Ciudad de México. J Balvin llegó a la cancha del Estadio Azteca en un carro deportivo. El rugido de los 87.000 espectadores que presenciaban la inauguración del Mundial no se hizo esperar. En Colombia, el país entero celebró el protagonismo del reguetonero paisa. Pero a pocos metros de él, marcando la simetría perfecta de cada paso de "Qué Calor", brilló una caleña de 25 años: Valentina González, conocida en las redes como Valenkillahh. Su historia es la crónica de una obsesión que empezó en Cali cuando apenas era una niña de seis años.

A esa corta edad, Valentina tomó una decisión que definió el resto de su vida: el baile no iba a ser una simple actividad extracurricular para rellenar las tardes después del colegio. En una ciudad donde el destino natural de cualquier bailarín es la salsa de los salsódromos, ella decidió abrirse camino por una vía mucho más diversa y exigente. Con el apoyo incondicional de sus padres, quienes desde el primer momento confiaron en su talento y no dudaron en respaldarla, la artista empezó a moldear su cuerpo bajo un rigor diario. No se limitó a la danza urbana que aprendía en la calle; se encerró en academias para dominar el ballet clásico, el jazz, la danza contemporánea y el hip-hop. Esa preparación integral, que exige un control corporal milimétrico, se convirtió con los años en su llave maestra de entrada a las grandes ligas de la música urbana.

El salto al equipo oficial de J Balvin fue la prueba de fuego definitiva de su carrera. Quienes ven el show de una estrella de reguetón desde la comodidad de una pantalla no alcanzan a dimensionar el desgaste detrás de escena. Sostener una gira internacional de gran formato implica subirse a la tarima a ejecutar complejas rutinas de baile en shows que se extienden por cuatro o cinco horas consecutivas cada fin de semana. “Hacer esto no es para cualquiera”, cuenta la bailarina caleña. Sin la flexibilidad del contemporáneo, la fuerza del jazz y la base postural del ballet clásico, el cuerpo simplemente colapsaría ante las exigencias del montaje del artista paisa. Fue justamente esa disciplina de atleta de alto rendimiento la que hizo que los coreógrafos del staff de Balvin se fijaran en ella entre cientos de aspirantes de toda América Latina.

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Pero la vida de Valentina no transcurre únicamente bajo los reflectores de las grandes arenas de Estados Unidos o Europa. A pesar de rozarse con la élite del entretenimiento global y de la fama digital que rodea su perfil de Instagram, la caleña no ha querido soltar las amarras que la atan al asfalto de su tierra natal. Esa lealtad a sus raíces quedó plasmada en proyectos de gran valor cultural independiente, como su participación protagónica en "Cali Vice", un videoclip junto al cantautor de R&B Junior Zamora y el rapero venezolano Apache. Allí, entre los barrios populares de Cali, Valentina cambia el brillo del pop masivo por la danza como manifestación de resistencia, ancestralidad e identidad barrial.

Hoy, Valentina González se consolida como una de las bailarinas profesionales más importantes de Colombia en el exterior. Su paso firme sobre el césped del Estadio Azteca es solo el resultado de un camino labrado con sudor y disciplina pura. Mientras la industria de la música sigue encumbrando únicamente a los cantantes que acaparan las millonarias ganancias, la historia de esta caleña demuestra que el verdadero andamiaje físico que sostiene los espectáculos más grandes del planeta pertenece al talento silencioso y constante de los bailarines independientes.

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