La lujosa mansión de $10 mil millones que un narco socio de Escobar tenía escondida en Suba

Está ubicada en San José de Bavaria, perteneció al narcotraficante Camilo Arturo Zapata Vásquez, socio de los jefes del Cartel de Medellín

En el barrio San José de Bavaria, un exclusivo sector del norte de Bogotá, está ubicada una lujosa mansión cuyo valor comercial supera los 10 mil millones de pesos, perteneció al narcotraficante Camilo Arturo Zapata Vásquez más conocido con el alias de El Brujo. Zapata fue miembro del cartel de Medellín, socio de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha alias el mexicano.

El predio de 3.459 metros cuadrados, fue recuperado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tras la aplicación de extinción de dominio. Según la Directora de la entidad Amelia Pérez, en dichos terrenos se construyeron dos viviendas gemelas de dos plantas, cada una de ellas con cinco habitaciones, sauna, baños turcos, cancha de fútbol 5 y otras zonas recreativas.

Durante el 2007, el inmueble fue sometido a medidas cautelares dentro del proceso de extinción de dominio y, 15 años después, el 13 de julio de 2022, el juzgado penal del circuito especializado de Bogotá declaró la extinción del derecho de dominio del bien inmueble, decisión que se confirmó el 21 de marzo de 2025 por el Tribunal Superior de Bogotá, con lo que se consolidó su incorporación a la Sociedad de Activos Especiales.

Actualmente, la entidad lleva a cabo el proceso de desalojo del predio, lo que permitirá su recuperación, posterior comercialización y venta. La recuperación de la propiedad hace parte de la estrategia implementada por el Gobierno nacional con el fin de recuperar los bienes que están ocupados de manera irregular por particulares.

Según Pérez, actualmente la Sociedad de Activos Especiales avanza en el proceso de restablecimiento de 16 mil predios en distintas regiones del país, para que sean reincorporados a la economía legal con el objeto de facilitar su aprovechamiento a través de procesos de arriendos, ventas o destinación pública.

De acuerdo con las estadísticas de la SAE, la capital del país, es una de las ciudades donde la entidad concentra su gestión debido a la existencia de bienes sometidos a procesos de extinción de dominio. Según la entidad, en todo el país hay más de 38 mil activos bajo su administración entre bienes rurales, urbanos, vehículos, establecimientos comerciales y sociedades que supera los 24 billones de pesos.

En Bogotá y Cundinamarca se encuentra parte de los bienes inmuebles. Varios de ellos provienen de procesos contra organizaciones delincuenciales dedicadas al narcotráfico, lavado de activos, corrupción y otras formas de la criminalidad organizada. La reincorporación de dichos inmuebles busca impedir que sigan deteriorándose, que no se presenten ocupaciones ilegales y que vuelvan a generar ingresos para el Estado por medio de su comercialización o a través de proyectos sociales.

Camilo Arturo Zapata Vásquez, lideró el llamado Cartel de Bogotá, con el control de rutas y lavado de activos. El alias de El Brujo apareció por su práctica de santería. Cuenta que gastaba fortunas en brujos y pitonisas para que lo protegieran de la policía y otras autoridades con hechizos, bebedizos y aseguranzas.

Por medio de su billonaria fortuna, financió negocios entre los que se encontraban empresas de explotación de esmeraldas, criaderos de caballos de paso fino, compañías de seguros y también marítimas. En 1993, fue dado de baja, por el Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional, cuando se encontraba en una lujosa hacienda en Copacabana (Antioquia)

Tras su muerte, las propiedades a su nombre fueron sometidas a procesos judiciales y de extinción de dominio. El Castillo Marroquín, al norte de Bogotá, también se encontraba en la lista de propiedades adquiridas por medio del narcotráfico. La SAE entregó el predio a la Universidad Pedagógica Nacional.

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