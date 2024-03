¿Quién es Jared Leto, el niño lindo de Hollywood que va a cantar en Estéreo Picnic?

Actuó en El Club de la Pelea, Blade Runner y Mr Nobody. Pero también es famoso por éxitos como “The kill” o “Capricorn” de su banda Thirty Seconds To Mars

Cuando Thirty Seconds To Mars, la agrupación que tocará este fin de semana en el Estéreo Picnic 2024, lanzó su disco debut en 2002, tuvo un impacto moderado. Comparado con el que tuvieron otras bandas similares de la época que también andaban de gira con sus primeros discos como My Chemical Romance, Finch o The Apex Theory.

Para entonces Jared Leto ya era un actor muy conocido en Hollywood, gracias a películas como El Club de la pelea, Inocencia interrumpida, American psycho o Requiem por un sueño.

Pero canciones de su disco debut como “Capricorn” o “Echelon”, que posteriormente será adoptada por las seguidoras del grupo para nombrar su club de fans, no tendrían el impacto que alcanzarían las canciones de los siguientes discos.

Todavía faltaban tres años, para que Thirty Seconds To Mars sacara su segundo álbum, el disco que los convertiría –momentáneamente– en una de las agrupaciones de rock más grandes del mundo y que comenzaría a consagrar a la estrella de la actuación en una estrella de rock.

Y si bien es cierto que el rock ya no tiene el impacto que tenía hace años, cuando la música más popular sonaba todo el día en MTV y en las radios colombianas, Thirty Seconds To Mars ha logrado mantenerse con sus shows en vivo y logrando millones de reproducciones en las plataformas como Spotify o YouTube.

Por ejemplo, uno de los éxitos de su disco más reciente tiene 40 millones de reproducciones en Spotify. Nada mal, en tiempos que para un artista de rock superar los 20 millones puede parecer imposible.

¿Cómo será su show en el Estéreo Picnic 2024?

Los últimos 3 shows de Thirty Seconds To Mars, los dos en Lollapalooza (Chile y Argentina) y el del festival Asunciónico en Paraguay, todos presentados en la última semana, muestra la misma lista de canciones aunque en órdenes diferentes.

En todos han comenzado su show con "Up in the air", una canción que lanzaron hace diez años y en estos conciertos sólo han interpretado nueve canciones. Clásicos como "The Kill", "Attack" y éxitos más recientes como "Walk on water" o "Stuck" son algunas de ellas.

Si se observan los videos de youtube de estos conciertos, se ve a Jared Leto muy conectado con su público. En algunos lugares, como en Argentina, ha invitado a participar a músicos regionales. En el caso del país austral fueron Patricio Sardelli de Airbag y el artista urbano Paulo Londra.

Infortunadamente no tocan temas del primer disco, incluso algunos clásicos de la primera etapa no los tocan desde hace hace diez o catorce años. De acuerdo a las listas compartidas en la página setlist.fm.