- Quién es Freya Skye, la joven estrella del pop que cantará por primera vez en Bogotá

La cantante y actriz británica, que saltó a la fama en Eurovisión Junior en 2022, presentará en el Royal Center su gira Stars Align

Freya Skye acaba de cumplir 17 años y nunca ha cantado en Colombia. Lo hará el jueves 21 de enero de 2027 en el Royal Center de Bogotá, en su primer concierto en el país y una de las cuatro fechas que la gira Stars Align tiene confirmadas en Sudamérica.

Nació en Buckinghamshire, Inglaterra, creció en Hertfordshire, cerca de Londres, y empezó a cantar y a actuar a los cinco años, después de que le regalaran una máquina de karaoke. Estudió en la Tring Park School for the Performing Arts, una escuela de artes escénicas donde el canto, la actuación y la danza se enseñan en la misma jornada.

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La fama le llegó en diciembre de 2022, cuando tenía 13 años y representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión Junior, celebrado en Ereván, Armenia, con la canción Lose My Head. Terminó quinta en la votación oficial y primera en el voto del público en línea. Con ese resultado firmó con Hollywood Records y Disney Music Publishing, y además consiguió un acuerdo de talento con Disney Branded Television.

Su primer sencillo, I Love the Way, es de 2021, pero en los años siguientes la actuación ocupó buena parte de su agenda. Apareció como ella misma en la novena temporada de la serie canadiense The Next Step, puso la voz en inglés a personajes de los videojuegos Dragon Quest Treasures y Final Fantasy XVI, y fue Nova Bright, la protagonista de Zombies 4: Dawn of the Vampires, película que Disney Channel estrenó el 10 de julio de 2025 y cuya banda sonora cantó casi completa.

Ese papel le dio la audiencia con la que empezó su etapa como solista. Durante 2025 publicó Can’t Fake It, Who I Thought I Knew, Gold’s Gone y, antes de que terminara el año, Silent Treatment. En octubre anunció sus primeros conciertos propios, cuatro presentaciones acústicas en Los Ángeles, Nueva York y Londres entre diciembre de 2025 y enero de 2026. El 4 de febrero salió su primer EP, Stardust, que llegó al primer lugar de las listas de vinilos de Billboard y del Reino Unido. Silent Treatment entró al top 10 de la lista de radio pop Top 40 de Mediabase, en Estados Unidos, y Billboard incluyó a Freya en su lista 21 Under 21 de 2026.

Las cifras que difunde su equipo de prensa dicen que este año agotó más de cien conciertos, que el público por ciudad pasó de 200 a más de 7.000 personas desde enero, que su música suma 2.800 millones de reproducciones y que tiene más de cinco millones de seguidores en redes sociales.

Bad Taste, su sencillo más reciente, se escuchó primero en vivo, en un concierto acústico en Nueva York, y solo después tuvo versión de estudio, publicada el 16 de septiembre. El video salió al día siguiente y el vinilo de siete pulgadas llegó a las tiendas el 18. La gira empezó el 19 en Santa Bárbara, California, y ese mismo 16 de septiembre se confirmó que Bogotá estaba en el itinerario.

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