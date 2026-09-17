- Quién es el joven español con el que Ómar Murillo, el querido ‘Bola 8’, tiene una energía vibrante

Un día después de haber publicado la foto tomado de la mano con otro hombre, el actor dio a conocer que su amigo es español y es más joven y lo quiere

Durante casi dos décadas, Ómar Murillo y Koral Costa representaron una de las parejas más estrafalarias y mediáticas de la farándula colombiana. Él, popularizado por su personaje de ‘Bola 8’; ella, una creadora de contenido sin filtros. Juntos construyeron un escaparate público donde la extravagancia era cotidiana, pero en la era donde las historias de amor se ratifican en Instagram, bastó una publicación para desarmar un andamiaje de casi 18 años ante millones de seguidores.

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Todo comenzó cuando Murillo difundió una imagen en su viaje a España mostrando dos manos masculinas entrelazadas. El encuadre cerrado y los mensajes enigmáticos provocaron una ola inmediata de teorías sobre su vida personal y orientación sentimental. Además, él lo acompañó con la descripción: “No voy a explicar esta foto. Mejor díganme ustedes qué creen que significa”.

La reacción de Koral Costa, su exesposa, no tardó en llegar: entre lágrimas y desahogándose en sus historias, la caleña dejó ver su dolor con frases como "todo tiene su final", confirmando la distancia que hoy los separa.

Cuando el incendio digital parecía incontrolable, el propio 'Bola 8' decidió salir al paso para frenar las especulaciones. En sus recientes declaraciones, Murillo aclaró que el hombre de la fotografía es un amigo español con quien comparte una estrecha conexión intelectual y de camaradería. "No entiendo por qué la gente no permite que dos hombres puedan tener una bonita amistad", cuestionó el actor, asegurando que entre ambos simplemente existe una "energía vibrante" y genuina que no dudó en retratar, rechazando los señalamientos de haber buscado hacer sufrir a su expareja.

También puede leer: La historia de amor y desamor de Andreina Fiallo y Fredy Guarin Cabe recordar que cuando Koral y Omar se separaron ellos contaron que la decisión no se debió a un escándalo, infidelidad, falta de amor o problemas económicos, sino a una combinación de factores personales y profesionales. Ambos sentían que sus metas profesionales estaban tomando rumbos distintos, la sobrecarga de proyectos por separado fue distanciando sus rutinas, haciendo difícil mantener la dinámica diaria que tenían como pareja.

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