Quién es Dante Gebel, el pastor argentino que agotó entradas al Movistar Arena de Bogotá

Con millones de seguidores, el predicador cristiano que es visto como un posible reemplazo de Milei en Argentina sabe mezclar religión y política

El conferencista y pastor argentino Dante Gebel logró “sold out” de su show “PresiDante World Tour Despedida” en el Movistar Arena de Bogotá, uno de los recintos más importantes de Colombia, mientras en Argentina crecen las versiones sobre una eventual candidatura presidencial para 2027.

Aunque para muchos colombianos el nombre del evangelista del sur del continente es desconocido, lo cierto es que el fenómeno alrededor de Gebel no es nuevo. Desde la década de los 90, el nacido el 6 de julio de 1968 en Billinghurst, provincia de Buenos Aires, construyó una carrera que mezcla religión, espectáculo, comunicación y eventos masivos. Hoy, a sus 57 años, dirige una de las congregaciones hispanas más grandes de Estados Unidos, acumula millones de seguidores en redes sociales y encabeza giras internacionales con entradas agotadas.

La combinación entre show, humor, nostalgia y mensajes motivacionales se convirtió en la fórmula que lo llevó de pequeños programas radiales a estadios como Vélez Sarsfield, River Plate y el Estadio Único de La Plata.

El milagro que lo llevó al cristianismo

Su historia comenzó muy lejos de los estadios repletos. Creció en una familia obrera del conurbano bonaerense. Su padre, Federico Gebel, era un carpintero de origen alemán; y su madre, Nelly Stolke, una ama de casa con ascendencia inglesa. El propio conferencista contó en numerosas oportunidades que atravesó una infancia marcada por carencias económicas.

“Clase media tirando a subsuelo”, ironizó en una entrevista concedida en 2025, donde recordó que heredaba la ropa y los zapatos de sus hermanos y que un paquete de láminas (adentrándonos en la coyuntura del Mundial) era considerado un lujo.

El gran punto de quiebre familiar ocurrió cuando su madre enfrentó un cáncer, episodio que Gebel suele mencionar como determinante en su acercamiento a la fe evangélica. Según relató públicamente, después de asistir a una iglesia pentecostal, la enfermedad de su madre desapareció y su padre abandonó el alcoholismo.

El jardín de la casa donde nació Dante Gebel, en Billinghurst, Buenos Aires. En la foto, a los tres años, aparece junto a sus hermanos: de izquierda a derecha, Diego (fallecido en 2010), Daniel Marcelo (fallecido en 2013) y Dante.

¿Cómo nació el fenómeno de Dante Gebel en Argentina?

Antes de convertirse en pastor multitudinario, Gebel trabajó como dibujante y diseñador gráfico. A los 16 años logró publicar historietas en Diario Popular y luego pasó por distintos medios de comunicación. Más adelante comenzó a conducir un programa radial en Munro (una ciudad de la zona norte del Gran Buenos Aires) durante la madrugada.

Ese espacio terminó siendo decisivo. Después de calcular que tenía unos 3.000 oyentes frecuentes, decidió convocarlos a un teatro. Esperaba 300 personas. Llegaron miles.

El éxito de aquellas primeras convocatorias derivó en los llamados “Superclásicos de la Juventud”, eventos que marcaron a una generación evangélica en Argentina. En 1996 llenó el estadio de Vélez Sarsfield. En 1997 llegó al Estadio Monumental de River Plate. En 2000 realizó un encuentro masivo en La Bombonera y posteriormente convocó multitudes en el Obelisco y el Estadio Único de La Plata.

Las presentaciones combinaban música, efectos especiales, humor y prédicas motivacionales, una fórmula poco habitual en el mundo religioso argentino de aquella época.

De la Catedral de Cristal a los micrófonos de grandes programas de televisión

En 2009, Gebel se instaló definitivamente en Estados Unidos. Primero asumió como pastor hispano en la histórica Catedral de Cristal, en California, y luego fundó su propia megaiglesia: River Church, con sede en Anaheim.

Actualmente lidera el River Arena, un auditorio donde ofrece conferencias semanales transmitidas por YouTube y redes sociales. Entre todas sus plataformas digitales supera los 10 millones de seguidores y sus canales acumulan millones de reproducciones mensuales.

Su perfil mediático también creció fuera del ámbito religioso. Condujo programas de televisión en cadenas como CNN, lanzó ciclos de entrevistas y ganó un premio Martín Fierro en Miami como mejor presentador televisivo en 2023.

En paralelo, su nombre comenzó a relacionarse con distintos líderes políticos latinoamericanos. Participó en las ceremonias de investidura del presidente salvadoreño Nayib Bukele en 2019 y 2024, donde realizó oraciones públicas frente a miles de asistentes.

Durante los últimos meses, además, trascendieron sus reuniones con dirigentes sindicales argentinos, gobernadores y referentes políticos de distintos sectores. En Córdoba mantuvo encuentros con el gobernador Martín Llaryora y también fue visto junto al empresario y conductor Mario Pergolini, uno de sus aliados mediáticos más cercanos.

El crecimiento de su figura política coincide con el avance del voto outsider en América Latina y el aumento de la población evangélica en Argentina. Investigaciones académicas y estimaciones territoriales indican que la comunidad evangélica equivale a entre el 15 y el 25 % de la población argentina.

¿Qué es “PresiDante”, la exitosa gira de Dante Gebel?

La gira “PresiDante”, que actualmente recorre América y Europa, juega con la idea de que Gebel sea “presidente por un día”. El espectáculo supera las dos horas y mezcla monólogos, recuerdos de infancia, humor cotidiano y reflexiones sobre familia, pérdidas y prioridades personales. El nombre del show también funciona como un juego de palabras: invita al público a convertirse en “presidente” de su propia vida.

Pero el alcance del fenómeno ya trascendió el entretenimiento. En Argentina, dirigentes sindicales, exintegrantes de La Libertad Avanza y referentes políticos comenzaron a impulsar el espacio “Consolidación Argentina”, creado para promover una eventual candidatura presidencial del pastor evangélico.

El armado político empezó a tomar forma tras una entrevista a finales de 2025 y se aceleró en el primer semestre de 2026, con reuniones entre Gebel y empresarios, gobernadores, sindicalistas y periodistas. Entre los nombres que aparecen vinculados al proyecto figuran el dirigente sindical Juan Pablo Brey, el diputado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Eugenio Casielles, el exfutbolista y entrenador Walter Erviti y el exsecretario de Trabajo de la Nación Argentina Lucas Aparicio.

Aunque el propio Dante Gebel todavía no oficializó una postulación, en varias entrevistas dejó abierta la puerta. “Hoy no lo descarto”, respondió cuando fue consultado sobre la posibilidad de competir por la presidencia argentina.

Mientras tanto, la gira “PresiDante” continúa recorriendo ciudades de América Latina y el ‘Viejo Continente’. El tour ya pasó por Argentina, España, México, Estados Unidos y ahora llega a Colombia, donde, además de Bogotá, tendrá presentaciones en Cali y Medellín.

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