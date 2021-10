El pastor que convirtió en fervoroso cristiano a Ricardo Montaner

.Publicidad.

En abril del 2010 Ricardo Montaner llenó la congregación Casa de Cristal de Dante Gebel con su familia y se proclamó siervo a los pies de Jesús. Habían más de 10 mil personas, Evaluna era una niña de 10 años y sus dos hermanos apenas llegaban a la adolescencia. Atrás quedaban todos los excesos, todas las malas cosas del mundo. Cristo era lo único que acompañaría a los Montaner. El autor de este milagro fue el pastor Dante Gebel.

Gebel no tenía 22 años en 1990 y no lo conocía nadie, solo lo acompañaba en su quijotada su esposa Liliana. Se le ocurrió un nombre para enganchar a los muchachos en Buenos Aires, “El superclásico de la juventud”, apelando a la eterna pasión futbolera argentina. Dante Gebel, a diferencia de otros pastores, no iba a hacer milagros ante una multitud. Sólo hablaría de frente y sin tapujos sobre los problemas de los jóvenes, la virginidad antes del matrimonio, la promiscuidad desaforado de tantos pelados. Invirtieron todo lo que tenía en el alquiler del estadio de River Plate, vendieron un pequeño apartamento en la Recoleta para pagarlo y también la publicidad. Los muchachos especulaban sobre el pastor que les iba a hablar: “dicen que es alemán, viene de Europa, va a tener un traductor al español porque no habla el idioma”. Para sorpresa de los Gebel fueron más de 50 mil muchachos a llenar el templo del fútbol argentino. El famoso cantante Palito Ortega fue a saludarlos al camerino y les deseó suerte. Al otro día fue portada de todos los periódicos porteños. Desde ese momento fue considerado como El pastor de la juventud.

-Publicidad.-

En febrero del 2017 él y Liliana, su compañera inseparable, son los anfitriones del River Chuch, una iglesia ubicada en el 201E Broadway Anaheim California con capacidad para cinco mil espectadores que desde hace dos años está completamente lleno en cada sesión. La iglesia está abierta las 24 horas al día, los siete días a la semana.

Uno de los lemas de la iglesia de Dante Gebel es este: cada semana llegan miles de personas que se suman a esta gran familia. ¿Cuál es el secreto de este fenómeno en California? La presencia de Dios; nada ni nadie más puede llevarse el crédito. No es un Pastor, no es un método de igle-crecimiento, no es un sistema; es Dios levantando campamento en medio de su Pueblo...¿Cómo no vamos a darle la gloria al REY?

Publicidad.

La fama de Dante Gebel comenzó a cimentarse gracias a sus apariciones en el canal cristiano con sede en Costa Rica llamado Enlace. En el 2012 salió de allí y empezó a administrar La catedral de cristal, una de las iglesias evangélicas más representativas para la comunidad hispana en Los Ángeles además de ser uno de los presentadores estrellas de TV Azteca. En el 2014 la iglesia se declaró en quiebra y fue uno de los grandes reveses para Gebel.

Hijo de un alemán fanático cristiano que se refugió en argentina después de la II Guerra Mundial, Gebel se cansó de la visión que le mostraron en su casa de un Dios castigador. Poco a poco Argentina empezó a quedársele pequeña, sobre todo cuando en 1992 metió a 200 mil personas en el Obelisco en plena avenida 9 de julio.

La fama de Dante Gebel comenzó a cimentarse gracias a sus apariciones en el canal cristiano con sede en Costa Rica llamado Enlace. En el 2012 salió de allí y empezó a administrar La catedral de cristal, una de las iglesias evangélicas más representativas para la comunidad hispana en Los Ángeles además de ser uno de los presentadores estrellas de TV Azteca. En el 2014 la iglesia se declaró en quiebra y fue uno de los grandes reveses para Gebel.

Se fue a vivir a Miami hasta el 2012 cuando se traslada a Los Ángeles. Su figura ha trascendido su faceta de pastor. A protagonizado películas de televisión en donde ha sido protagonista. Astuto, no se presenta nunca como pastor evangélico sino como un motivador, una especie de coach que le enseña a vivir a los jóvenes. Nadie sabe cuanta fortuna ha llegado a acaparar pero el punto es que si es cuantiosa. Ha generado polémica publicando en twitter que ya tiene avión privado y tren bala, bromas que muchos medios replicaron como si fuera algo en serio.

Lo que si parece ir marcha en popa es su probable candidatura a la presidencia de Argentina. Gebel en una encuesta de comienzos del 2019 está ubicado en el puesto 18 entre los argentinos más populares: el primero es Maradona y el segundo es Messi. En una entrevista a la F.M el pastor dijo que le interesaría postularse para los comicios del 2023.

Te puede interesar: