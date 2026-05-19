- Quién es el pastor Freyle con bienes en Miami que tenía el edificio Titos Bolos sin pagar un peso

La SAE asegura que la iglesia Vida Abundante acumula 5 años sin pagar arriendo por el inmueble donde funcionó la tradicional bolera de los Nasser en Barranquilla

El pastor Jorge Freyle ha construido su liderazgo religioso alrededor de la predicación cristiana y de una interpretación constante de los evangelios, en especial de pasajes como Isaías 60:11 y Ezequiel 4:1-3. En Barranquilla, su nombre está ligado a la iglesia Vida Abundante, reconocida entre los feligreses de la ciudad y entre sus seguidores de Miami, Estados Unidos.

La congregación funcionó durante años en un inmueble ubicado en la carrera 51B No. 94-110, donde antes operaba la tradicional bolera Titos Bolos. Sin embargo, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) asegura que la iglesia mantiene una deuda cercana a los 2.200 millones de pesos por concepto de arriendo.

Freyle pertenece a una corriente evangélica de culto carismático, conocida por celebraciones con música y alabanzas de alto volumen. Su formación religiosa se dio en la Comunión Apostólica Anglicana en las Américas, institución donde obtuvo doctorados en Exorcismo, Discernimiento Espiritual y Psicología Pastoral.

Dentro de esa línea doctrinal, la Biblia es entendida como una guía espiritual y de comportamiento que debe estudiarse atentamente. A diferencia de los sacerdotes católicos, los pastores cristianos no están obligados al celibato ni tienen restricciones para conformar una familia.

La esposa del pastor, Margarita de Freyle, también participa en las predicaciones de Vida Abundante. La pareja tiene dos hijos: Daniel Freyle Cepeda y Manasés Elías Freyle Cepeda. Ambos han estado vinculados a distintas actividades empresariales y profesionales.

Sobre Manasés se conoce que ha trabajado como modelo y actor en cortometrajes en Estados Unidos. En redes sociales afirma tener un doctorado en Filosofía y estudios en Ciencia Política de la Universidad de los Andes.

Por su parte, Daniel Freyle estuvo relacionado con el restaurante Gustos del Rey Barranquilla, establecimiento que cerró sus operaciones y que funcionaba en la carrera 51B #94, sector Sabanilla Montecarmelo.

La SAE, dirigida por Amelia Pérez Parra, sostiene que el contrato de arrendamiento del inmueble ocupado por la congregación venció en 2025 y que la deuda se acumula desde 2020. A pesar de ello, la congregación continuó ocupando el predio.

El inmueble, ubicado en el norte de Barranquilla, tiene un área de 4.533 metros cuadrados y está situado en una zona de alto desarrollo inmobiliario. Según la entidad, su valor estratégico hace prioritaria la recuperación del espacio.

Aunque la familia Freyle no niega la existencia de la deuda, sostiene que tiene arraigo en el lugar desde 1997. Según su versión, inicialmente ocuparon solo una parte del antiguo centro comercial de la bolera y posteriormente realizaron inversiones en la zona.

Funcionarios de la SAE consideran que la iglesia debía continuar pagando arriendo no solo por la ocupación del inmueble, sino también porque, según los registros, la familia tendría capacidad económica suficiente para responder por las obligaciones pendientes.

De acuerdo con información conocida por la entidad, los esposos Freyle tendrían propiedades en Barranquilla, además de sedes de Vida Abundante en Miami y Montelíbano, Córdoba. También se menciona una posible relación con la iglesia Abundant Life, en Estados Unidos, y un condominio en Miami llamado Cortland South Kendall.

La tensión entre ambas partes llegó a un punto crítico el pasado 7 de mayo, cuando la SAE decidió tomar posesión del inmueble. Durante el procedimiento, religiosos y feligreses se opusieron a las acciones adelantadas por los funcionarios de la entidad.

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