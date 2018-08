Quien calla, otorga

En Colombia, la población ha vivido siempre con un mal concepto del ejercicio periodístico que se realiza. Según el Latinobarómetro, de 2005 a 2016 la confianza en los medios pasó de un 63% a un 35% (El Espectador), dejando ver que realmente hay que revisar el ejercicio periodístico realizado en este país, y Latinoamérica en general. Sin embargo, este hecho no justifica ni excusa a personas para amenazar a aquellos pocos que realizan una labor correcta, eficiente y bien sustentada.

Hace ya dos semanas se conoció el caso de un grupo de periodistas quienes habrían sido amenazados de muerte por el bloque central de las Águilas Negras debido a que se encontraban realizando labores investigativas en distintas zonas del país, y que en años anteriores habían hecho caso omiso a distintas amenazas. Junto a ellos habían otros nombres, la mayoría de líderes sociales.

Es entonces indignante ver cómo a personas que les preocupa la situación actual de las distintas poblaciones marginadas se les pida callar y que abandonen sus investigaciones, caso que no es nuevo ya que en Colombia, en lo que va del año, ya han muerto cerca de 120 líderes sociales, quienes habían anunciado distintas amenazas hacia ellos por parte de bandas criminales, grupos armados y otras organizaciones ilegales, debido a su función de colaboración en las zonas del país. A nivel personal considero que el periodismo en Colombia aún tiene un largo camino a recorrer, nos falta mucho por comprender sobre esta área y más aún nos hace falta ser capaces de distinguir hechos reales de manipulaciones, pues aunque no siempre sea así, debemos ser conscientes de que el poder de los medios sobre las personas se presta para ser considerada un arma poderosa por su alcance masivo y por lo tanto usados para infundir mensajes de intereses particulares. Pese al panorama, no es concebible que haya personas que tengan el valor de asumir la actitud de verdugos y elegir quien y que se puede decir, debido a que si nos privan de un derecho tan elemental como la libertad de expresión, entonces ¿qué podemos esperar de una sociedad silenciada por el miedo?

Bien es cierto que la libertad es algo complicada, pues en sí misma es difícil de asimilar. Una pregunta constante y frecuente en este tema es: ¿cuándo mi libertad termina o cuáles son los límites de mi libertad? Se suele decir que los límites de la libertad empiezan justo cuando mi libertad pueda dañar las libertades, la moral y la ética del otro(s), sin embargo, esto ha llevado a que cualquiera pueda ser periodista, pues todos podemos tomar nuestros celulares y grabar/narrar un suceso, pero muchas veces suelen faltar argumentos y una investigación de peso que sustente aquellos datos que damos. Este es el vacío que el periodismo llena a través del cumplimiento de su tarea, la parte más complicada para que las personas puedan tener información veraz, confiable y acertada, y ¿aun así son amenazados a muerte si no guardan silencio?

Yo deseo rechazar estos actos de amenazas de muerte no solo porque son vidas las que están en juego, sino además porque de nada sirve vivir si no somos capaces de expresarnos, pues al ser silenciados nos obligan a vivir sometidos por el miedo, a vivir la vida como los demás quieren que la vivamos, y ya hemos hecho esto por demasiado tiempo. Las elecciones anteriores dieron muestra de que ya no queremos más, las constantes denuncias y rechazos públicos a entidades y figuras del estado son prueba viviente de una nueva era que se avecina, una era que nos invita a vivir nuestras vidas sin incomodar al otro, y si incomodamos al otro que sea con argumentos, como nuestros jóvenes, docentes, agricultores y “minorías” lo han hecho antes. Al final, esta es una nueva era donde las personas que le temen a la verdad pagarán por ocultarla y donde el periodismo en Colombia alcanzará su cumbre.

