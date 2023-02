¿Quedó peor que Jessi Uribe? El extravagante nuevo look de Marbelle

La cantante y mentora de La descarga cambió su estilo aunque no le salió del todo bien pues hubo quienes la compararon con Yina Calderón y otros la criticaron

En la actualidad se ha convertido una moda el cambiar de look y esto se ha hecho más común entre los artistas, quienes buscan siempre imponer o seguir modas. Uno de los casos más recientes fue el de Jessi Uribe, quien apareció en sus redes sociales, luciendo un cabello corto pero con un toque rojo. Evidentemente, hubo quienes lo halagaron pero también hubo quienes le dieron palo, lo cierto es que, al artista, ahora se suma la cantante Marbelle.

Y es que, Marbelle en la actualidad es una de las mujeres más queridas y a la vez, es de las artistas más detestadas en Colombia, algo que no es un secreto en lo absoluto. Sin embargo, gracias a su actual participación en La descarga, la mujer se ha hecho muy mediática y más gente vive pendiente de lo que hace en redes. Es por eso que, el más reciente y extravagante cambio de look que tuvo la mujer no pasó para nada desapercibido por todos sus seguidores en Instagram.

Aunque hay gente que quedó maravillada con el nuevo y peculiar estilo de la mujer, también hubo quienes no le perdonaron el hecho y la atacaron. Algunos llegaron a comparar a la mujer con Yina Calderón, otros dijeron que Marbelle ya estaba demasiado vieja para lucir este tipo de cabello e incluso hubo quien la llamó "ñera". Lo cierto es que, este nuevo estilo de Marbelle, es muy similar al que lució su hija Rafaella un par de meses y que terminó deleitando a todos.

