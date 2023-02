¿Evaluna alista la chequera? Las extravagantes botas de un millón que son muy de su estilo

.Publicidad.

Evaluna Montaner no solo se destaca por su talento, si no también por su extravagante estilo, en las últimas alfombras y conciertos ha llamado la atención con la singular forma de sus zapatos. Hace un tiempo se volvió blanco de malos comentarios al usar los controvertidos Crocs de tacón de Balenciaga, después usó unas botas que según sus seguidores eran más grandes que ella y posteriormente, en los Latin Grammys uso una sandalias que no fueron del agrado de la mayoría.

Vea también: Las sandalias de casi 3 millones de Evaluna en los Latin Grammys

-Publicidad.-

En los últimos días se han viralizado unas botas que por su diseño se asemejan mucho al estilo de la cantante venezolana.

Se trata de las ‘Big Red Boots’, unas botas rojas gigantes de goma que parecen de dibujos animados. Estas pertenecen al colectivo de arte MSCHF, quienes han creado otros diseños polémicos como ‘los zapatos de satán’.

Publicidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de garrett bruce (@garrettbruce)

Las 'Red Big Boots' están inspiradas en el personaje de manga ‘Astro Boy’, en redes sociales se han convertido en tendencia debido a lo extravagante de su diseño. La marca nunca ha mencionado al personaje del manga por cuestiones de derechos de autor, sin embargo, las personas no han podido evitar relacionarlos.

Este modelo, estará disponible a partir del 16 de febrero en la página oficial de la marca y tiene un precio de 350 dólares, es decir, casi 1’700.000 pesos colombianos.