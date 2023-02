Fucks News: la prueba de que los colombianos tienen la doble moral más desagradable

.Publicidad.

‘Fuck News’ es el espacio en que los creadores de contenido Camilo Pardo y Camilo Sánchez hablan sobre tendencias, temas actuales y algunos otros coyunturales, además de comentarlos hacen bromas sobre esto dejando de lado lo que se considera que es políticamente correcto.

Uno de los casos que ha conmocionado en las ultimas semanas a Colombia fue el del asesinato de la DJ Valentina Trespalacios.

En una de sus primeras presentaciones de este año, los “comediantes” hablaron sobre este caso. El video que se encuentra en su canal de Youtube bajo el título ‘No Nos Vendimos, Nos Regalamos’.

Cuando comenzaron a tocar el tema uno de ellos aseguró que les iban a cerrar el programa. Desde el principio los hombres que hacen parte de ‘Fuck News’ hicieron bromas de doble sentido sobre cómo la DJ había sido encontrada.

“Tiene toda la razón, no digamos esta noticia, guardémosla en una maletica, esa noticia botémosla a la basura”, fue uno de los chistes que hicieron.

Posteriormente, dejaron las bromas de lado para tratar de “esclarecer” cómo el asesino de Valentina había cometido el crimen. A esto, Camilo Sanchez intentó meterse en una maleta de viaje.

A pesar de que algunas personas repudiaron el hecho, tanto en su Instagram como en los comentarios del video la mayoría de las personas alaban a los creadores de Fuck News.

“Porque aparentar lo que no somos? Nos gusta el humor negro nos reimos de nuestra tragedias y ya”, “No me quería reír, lo juro que fue en contra de mi voluntad “, “Vamos directo al infierno”, “Nooo noooo me reí. Que horror. Maduren”, son algunos de los comentarios que destacan en la publicación de Instagram.

