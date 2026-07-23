Qué viene para Colombia con un gobierno tan furioso como el de Abelardo De la Espriella

El ex candidato presidencial y Roy Barreras es un zorro político con experiencia de décadas en distintos escenarios electorales. Fue el presidente del senado en el arranque del gobierno Petro y su escudero legislativo, con afinidades políticos buscó ser el continuador del gobierno del Pacto Histórico e invitó a los colombianos a recorrer con él la calle del medio, sin dejarse atrapar por los extremos. Pero su propuesta no caló y tuvo una derrota mayúscula en las elecciones del pasado 21 de junio.

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Hoy reflexiona sobre lo que ocurrido y analiza el triunfo del contrincante de derecha Abelardo de la Espriella: “Colombia eligió hace cuatro años el primer presidente de izquierda de su y ahora acaba de elegir a un abogado penalista que se autodenominó "tigre" y llamó "manada" a sus votantes. quienes lo votaron. El candidato logró transmitir el mensaje de miedo e hizo ver a Iván Cepeda una amenaza a la que debería temérsele y la gente con miedo buscó a un tigre que los defendiera y votó de emocional y primitiva y contra ese voto no hay nada que hacer”, dice Roy Barreras.

Barreras, médico de profesión, conoce el oficio de tejer mayorías imposibles —la prueba está, dice él, en lo que acaba de ocurrir en la elección de la mesa directiva del Senado, donde el Pacto Histórico y el uribismo —archienemigos de campaña— se sentaron a votar juntos contra el candidato del presidente electo—.

Esa escena, insólita hace apenas unas semanas, es el punto de partida real de esta conversación con Juan Manuel Ospina: no la nostalgia por lo que Petro no logró, ni el temor o la ilusión que despierta De la Espriella, sino la pregunta de si en Colombia todavía es posible construir acuerdos cuando la política se libra, cada vez más, desde las emociones y desde los extremos.

Vea aquí la conversación completa:

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