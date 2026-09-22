- ¿Qué tiene menor costo en vidas: la paz de Petro o la guerra de ADLE contra las guerrillas?

La pregunta divide diariamente al país con improperios y descalificaciones inflamables en redes sociales, pero escasea el análisis riguroso de la evidencia empírica

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Análisis en Cifras por Periodos Presidenciales (1998 – 2026)

1. Gobierno Andrés Pastrana (1998–2002): El laboratorio del Caguán y la explosión del conflicto.

Bajo el proceso de negociación en la zona de despeje del Caguán (42.000 km²), las FARC consolidaron su poderío militar y financiero. Según datos censales de la UNODC SIMCI, los cultivos de coca se dispararon de 101.800 hectáreas en 1998 a un pico de 160.119 hectáreas en 1999, cerrando el cuatrienio en 102.000 hectáreas en 2002. En materia de violencia homicida, el informe Forensis del Instituto Nacional de Medicina Legal registró la tasa más alta de la historia reciente de Colombia: los homicidios pasaron de ~23.000 en 1998 al récord histórico de 28.837 asesinatos en 2002. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) documentó durante este periodo más de mil masacres ejecutadas por paramilitares (AUC) y guerrillas, así como picos superiores a los tres mil secuestros anuales.

2. Gobierno Álvaro Uribe (2002–2010): Seguridad Democrática, quiebre de la coca y costo estatal.

El modelo de ofensiva militar directa logró una reducción drástica de las economías ilícitas y de la criminalidad común. De ahí el éxito de Uribe. La superficie sembrada de coca cayó un 39,4%, pasando de 102.000 hectáreas en 2002 a 62.000 hectáreas en 2010 (UNODC SIMCI), impulsada por un despliegue sin precedentes de aspersión aérea con glifosato y erradicación manual (>1,3 millones de hectáreas acumuladas), pero en territorios especialmente vinculados a las FARC-EP. Los homicidios generales se redujeron en un 46,4%, cayendo de 28.837 a 15.459 casos anuales (Forensis/Medicina Legal), mientras los secuestros descendieron más del 80%. Sin embargo, el incentivo perverso de bajas en combate desató la mayor tragedia de derechos humanos cometida por agentes del Estado: las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) priorizados por la JEP en el Auto 033 de 2021. Asimismo, aunque se desmovilizaron 31.671 paramilitares de las AUC, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) documentó que 3.656 fueron posteriormente asesinados, recalentando las bandas criminales (BACRIM).

3. Gobierno Juan Manuel Santos (2010–2018): Desarme de FARC, curva en U de la coca y posacuerdo.

En el proceso de paz de La Habana se logró la desmovilización de 13.202 combatientes de las FARC en 2016, llevando los enfrentamientos directos Estado-guerrilla a mínimos históricos y salvando miles de vidas de miembros de la Fuerza Pública y combatientes. Los homicidios generales mantuvieron su tendencia a la baja, cayendo de 15.459 en 2010 a 12.130 en 2018 (-21,5%, Forensis). No obstante, la suspensión de la aspersión aérea en 2015 por la Corte Constitucional y la expectativa de incentivos del PNIS generaron un disparo sin precedentes de la coca: tras tocar un mínimo histórico de 47.778 hectáreas en 2012, los cultivos treparon a 169.018 hectáreas en 2018 (UNODC SIMCI), un alza del +253%. Adicionalmente, el vacío de poder en los territorios dejados por las FARC desencadenó una oleada de violencia selectiva: INDEPAZ comenzó a registrar el asesinato sistemático de más de 500 líderes sociales entre 2016 y 2018.

4. Gobierno Iván Duque (2018–2022): Presión militar forzada, estabilización y embestida social.

Bajo el gobierno de Iván Duque, la retórica contrainsurgente y la erradicación manual forzada (~100.000 ha/año) no lograron extirpar la coca, que pasó de 169.018 hectáreas en 2018 a 230.028 en 2022 (+36,1%, UNODC SIMCI). La tasa de homicidios generales repuntó levemente de 12.130 a 13.896 casos anuales (+14,5%, Forensis). El balance del Observatorio de INDEPAZ para el cuatrienio Duque registró la gravedad de la violencia contra la sociedad civil: 957 líderes sociales asesinados (475 de ellos en sus primeros dos años), 312 masacres (110 en sus primeros dos años con 447 víctimas) y 261 firmantes de paz masacrados.

5. Gobierno Gustavo Petro (2022–2026): Paz Total, récords de alta producción de coca y mutación de la violencia.

La estrategia de "Paz Total" mediante ceses al fuego bilaterales simultáneos redujo las bajas en combate de la Fuerza Pública, pero desató un salto histórico en el narcotráfico y la gobernanza criminal. La coca escaló de 230.028 hectáreas en 2022 a 253.000 en 2023 y superó las 261.000 hectáreas en 2024 (informe UNODC SIMCI de junio de 2025), representando un incremento acumulado superior al +278% frente a 2012 y provocando la descertificación antinarcóticos por parte de EE.UU. Aunque la erradicación forzada cayó drásticamente (~10.000 ha/año), la interdicción alcanzó cifras récord (>750 toneladas de cocaína). En violencia contra la población, las cifras comparativas de INDEPAZ entre los dos primeros años de Duque vs. Petro muestran la mutación: mientras los asesinatos de líderes sociales descendieron de 475 a 354 (-25%), las masacres aumentaron de 110 a 167 (+51%). En 2024 se documentaron 173 líderes asesinados y 76 masacres; en 2025, 187 líderes y 78 masacres; y más de 70 firmantes del acuerdo asesinados (2024–2025).

TABLA 1: COMPARATIVA HISTÓRICA DISCRIMINADA POR PERIODOS PRESIDENCIALES (1998 – 2026)

Indicador / Criterio Pastrana (1998-2002) Uribe (2002-2010) Santos (2010-2018) Duque (2018-2022) Petro (2022-2026) Modelo ADLE (Ofensiva Choque) Cultivos de Coca (UNODC SIMCI) 101.800 ha (1998) 160.119 ha (1999) 102.000 ha (2002). 102.000 ha (2002) 62.000 ha (2010). (-39,4%). 62.000 ha (2010) 47.778 ha (2012) 169.018 ha (2018) (+165%). 169.018 ha (2018) 230.028 ha (2022). (+36,1%). 230.028 ha (2022) 253.000 ha (2023) 261.000+ ha (2024). Récord. Proyección: Aspersión aérea de choque y erradicación forzada intensiva. Erradicación y Fumigación Inicio Plan Colombia. ~250.000 ha aspersión aérea acumulada. Récord histórico: >1,3 millones ha (aérea + manual). Pico ~170k ha/año. Suspensión aspersión 2015. Erradicación manual ~50k ha/año y PNIS. Erradicación manual forzada ~100k ha/año. Bloqueo judicial a glifosato. Caída erradicación forzada (~10k ha/año). Foco en interdicción (>750 t). Reactivación de aspersión y brigadas militares de erradicación directa. Bajas y Desmovilización Expansión militar FARC/AUC. Bajas masivas en combates regulares. Desmovilización 31.671 AUC. Bajas récord en combate. 3.656 AUC asesinados. Desmovilización 13.202 FARC (2016). Caída libre de bajas en combate. Neutralización de cabecillas (Santrich, Guacho). Bajas en operaciones. Ceses al fuego bilaterales. Mínimas bajas en combate con el Estado. Uso de fuerza letal irrestricta contra disidencias, ELN y Clan del Golfo. Homicidios Generales (Forensis) 23.000 (1998) 28.837 (2002). Pico histórico nacional. 28.837 (2002) 15.459 (2010). Caída del -46,4%. 15.459 (2010) 12.130 (2018). Caída del -21,5%. 12.130 (2018) 13.896 (2022). Rebote del +14,5%. 13.896 (2022) 13.100 - 13.800 (2024-2025). Estabilización alta. Proyección: Reducción del delito urbano, alza en bajas de zonas de combate. DDHH / Líderes / Masacres (INDEPAZ/JEP) >1.000 masacres (CNMH). >3.000 secuestros/año. 6.402 ejecuciones extrajudiciales (JEP). Caída del secuestro >80%. >500 líderes asesinados post-acuerdo (2016-18). Desarme FARC. 957 líderes asesinados (475 en 2 años). 110 masacres (2 años, 447 víct). 354 líderes (2 años, -25%). 167 masacres (2 años, +51%). >70 firmantes. Riesgo de abusos estatales por conteo de bajas y choque social regional.

TABLA 2: COMPARATIVA TÁCTICA DE TRANSICIÓN: ÚLTIMOS 45 DÍAS PETRO VS. PRIMEROS 45 DÍAS MODELO ADLE

Indicador Táctico (45 Días) Últimos 45 Días (Gobierno Petro) Primeros 45 Días (Modelo ADLE) Cultivos de Coca y Control Territorial 261.000+ ha en meseta de producción. Sin erradicación en enclaves principales (Cauca, Nariño, Putumayo, Catatumbo). Despliegue de brigadas de intervención militar en 5 enclaves cocaleros. Anuncio de retorno de aspersión focalizada. Bajas y Neutralizaciones de Grupos Armados Cifras marginales de bajas en combate (<15 neutralizaciones). Mantenimiento de ceses al fuego y mesas de diálogo. Operaciones de alta intensidad. Levantamiento de ceses al fuego. Incremento proyectado en bajas e incautaciones de material. Cifras de Erradicación Forzada (45 días) <1.500 ha erradicadas manualmente. Concentración en incautaciones de cocaína en puertos y corredores marítimos. >12.000 ha erradicadas en operativos de choque terrestre mediante batallones de erradicación directa. Violaciones a DDHH, Líderes y Masacres (INDEPAZ) Promedio de 15 a 18 líderes asesinados y 6 a 8 masacres en el lapso. Violencia horizontal mafiosa predominante. Riesgo de choques armados en zonas pobladas, desplazamientos por combates directos y alertas de organismos de DDHH.

TABLA 3: MATRIZ DE FUENTES OFICIALES Y DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DE REFERENCIA

Entidad / Fuente Oficial Métrica / Variable Auditada Documento / Reporte Institucional Cobertura Temporal INDEPAZ (Observatorio de DDHH) Asesinato de líderes sociales, masacres, homicidios de firmantes del Acuerdo de Paz. Informes periódicos de masacres y líderes sociales en Colombia (Balance 2018-2026). 2016 – 2026 UNODC / SIMCI Censo de hectáreas de coca sembradas, producción potencial de cocaína, erradicación. Informe Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos en Colombia. 1999 – 2025 JEP (Justicia Transicional) Ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) presentadas como bajas en combate. Auto 033 de 2021 (Caso 03: Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate). 2002 – 2008 Instituto Nacional de Medicina Legal Homicidios generales, lesiones de causa externa, causas mortales. Publicación anual Forensis, Datos para la Vida. 1998 – 2025 Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) Masacres, secuestros, desaparición forzada y víctimas directas del conflicto armado. Informe General ¡Basta Ya! y registros de la Red Nacional de Información (RNI). 1958 – 2022 Ministerio de Defensa Nacional Bajas de grupos armados, capturas, erradicación forzada, incautación de droga. Memorias al Congreso y Reportes periódicos Logros del Sector Defensa. 1998 – 2026

Vistas las cifras oficiales anteriores, ¿qué tiene menor costo en vidas: la paz de Petro o la guerra de ADLE?

Si la contabilidad es la del corto plazo y solo suma homicidios totales, secuestros y bajas de la Fuerza Pública, gana el modelo de guerra que reivindica ADLE: bajó los homicidios de 28.837 a 15.459 y quebró la coca de 102.000 a 62.000 hectáreas.

Pero ese balance solo cierra si Colombia acepta como costo legítimo lo que hoy la JEP cifra oficialmente en 7.837 ejecuciones extrajudiciales entre 1990 y 2016, con un universo de 21.000 registros aún en contraste.

Un Estado que necesita asesinar a 7.837 civiles indefensos para mostrar resultados no está ahorrando vidas, las está falsificando.

Si la cuenta, en cambio, incluye lo que hoy nos está matando: los 354 líderes sociales asesinados en dos años de Paz Total frente a 475 en los dos primeros de Duque, las 167 masacres frente a 110, las 261.000 hectáreas de coca en 2024 que financiarán las guerras de 2030 y los millones de civiles bajo gobernanza feudal, cleptócrata y mafiosa de disidencias y ELN, entonces la Paz Total es, en vidas presentes y futuras, objetivamente más costosa.

No redujo la violencia, la mutó y la tercerizó con ceses al fuego sin verificación.

Por eso la pregunta del título está mal formulada. Ninguno de los dos modelos redujo de forma integral el costo en vidas humanas. Solo rotaron quién muere, quién aprieta el gatillo y bajo qué eufemismo contable se justifica el desangre.

El error trágico de Colombia no ha sido negociar ni combatir. Ha sido creer que bastaba con una de las dos fórmulas, asumiendo que el diálogo sin fuerza o las balas sin Estado podían reemplazar la construcción de un Estado moderno con monopolio legítimo de la fuerza, justicia efectiva y burocracia civil en las regiones abandonadas.

Mientras sigamos atrincherados entre el dogmatismo de abrazar criminales y el de fusilar campesinos para inflar estadísticas, no habremos acabado con la violencia; solo seguiremos cambiando la forma en que nos matamos.

¿Para cuándo un barrido de pruebas de psicopatía y trastorno oposicionista en Colombia? ¿Para cuándo salud mental perinatal para prevenir las violencias?

*Columna dedicada a la memoria del investigador Orlando Fals Borda.

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