- Frente a la patria, amor y amistad, es decir, República

A más de un mes del show de la "patria milagro", esta videocolumna plantea si existe una patria en Colombia y propone construir una verdadera República

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Un poco más de un mes ha transcurrido desde que el show de la "patria milagro" se estableció en Colombia. Pues bien, algunos pueden decir que es un fracaso, pero, cómo se explica en esta vídeo columna, no es así. Para entender esto se hace, por lo tanto, necesario reflexionar sobre eso que se denomina Patria y cómo se encaja en Colombia. Existe una patria en Colombia? Y de ser así, ¿Cómo la entienden y para quienes?

Pues bien, estas son algunas de las preguntas orientadoras, que nos llevan a plantear la necesidad de construir la República.

Una República en ninguno de quede atrás y todo podamos vivir en paz, alegría y con amor y amistad. Una verdadera República de Colombia.

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