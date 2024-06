¿Qué tan buena es la proteína vegetal de Dollarcity? Esto dice un nutricionista 

.Publicidad.

Cuando se inicia con un estilo de vida saludable, es normal entrar al gimnasio y cambiar los hábitos alimenticios. Muchos expertos afirman que de los componentes que más se deben ingerir es la proteína, que ayuda con la formación de los músculos y lo nutre para tener más fuerza. Teniendo todo esto en cuenta existen diversas opciones de snacks que la contienen como batidos en polvo o bebibles para merendar. Le contamos si la proteína vegetal de Dollarcity vale la pena o no.

A través de redes sociales muchos profesionales de la salud se han dedicado a también crear contenido sobre diversos productos y alimentos para mantener informados a sus seguidores. En este caso un nutricionista se tomó la tarea de revisar la tabla nutricional y contenido de este producto para dar su opinión profesional pues es bastante economica, cuesta $8.000 mil.

¿Qué tan buena es la proteína vegetal de Dollarcity?

Fue el creador de contenido de salud ‘nutricionista.banquez’ quien realizó el análisis y destacó que este producto aporta 15 gramos de proteína, sin embargo, es importante tener en cuenta que es vegetal y por ende no tiene el mismo valor biológico que una de origen animal. Por otro lado, aporta 3 gramos de azúcares añadidos, dato que no es menor.

Respecto a si la recomienda o no, el nutricionista afirma que no la consumiría porque hay mejores opciones y esta no cumple a cabalidad lo que una proteína sana haría.

