¿Qué se regalarán los ricos y adinerados entre sí?

Antes de escribir este artículo me puse a recordar que años atrás tuve una relación con una mujer que ganaba más que yo y que aunque me esforzaba por hacerle buenos regalos era casi imposible superar los que ella me hacía. Diría que aparte de buen sexo nuestra relación se basó principalmente en los detalles de tipo económico, pero no quiero hablar de épocas pasadas sino del presente, de los regalos que se pueden hacer los multimillonarios con esposas ricas, hijos ricos y que lo tienen todo y con amistades de igual modo de vivir. A mí por ejemplo me tramaron con un par de zapatos de buena marca que llegaron en buen momento, dos buenas camisas y dos camisetas de cuello que no me hacían mucha falta, pero igual eran bienvenidas.

Entonces me puse a pensar qué se regalan los ricos y famosos con personas ricas a su alrededor. Pongamos el ejemplo del marido rico con esposa rica, ni modo de regalarle el último iPhone o el último Android porque ya lo debe tener, incluso puede tener dos de cada uno, porque como son ricos no escatiman en gastos. Ropa, tampoco sería un buen regalo porque como ricos tienen un ropero como el de Jennifer López que ocupa un apartamento de 300 metros cuadraros solo para guardar 300 vestidos de todos los estilos y una centena o más de zapatos ordenados de todos los colores y estilos. Ropa para la señora rica también descartada. Entonces quedarían viajes, porque los ricos viajan constantemente, pero no como uno que va dos y tres veces al mismo lugar, como son ricos no repiten sitio. Uno por ejemplo por snob iría de vacaciones dos o tres veces al hotel siete estrellas que hay en Dubái y para chicanear lo sube a las redes sociales para envidia de propios y extraños, para los ricos no, ellos no repiten sitio, en ese orden de ideas al señor de la casa le queda muy jodido regalarle un buen regalo a su esposa rica.

Ahora vamos a ver las opciones de la esposa rica a su esposo rico. Ni modo de regalarle camisas porque mínimo debe tener 150 camisas o más ordenadas por colores y por estilos así como el multimillonario de las 50 sombras que tenía un ropero tan bacano que cada camisa estaba en cajón independiente uno del otro. Tampoco le regalaría pantalones porque como son ricos mínimo debe tener 250 pantalones cada uno con su respectiva chaqueta y con una o dos corbatas por aquello que entre la variedad está el placer. Entonces descartado ropa para él también, porque como son ricos, ropa tiene y de sobra. Tanto ella como él, tienen tanta ropa que deben tener prendas que no han usado nunca y que llegue otra prenda más pues no aguanta. Entonces la opción que le quedaría a ella, seria regalarle un nuevo auto, pero si miramos en la cochera debe tener mínimo un carro para cada día y para cada ocasión, aparte del yate, el helicóptero y el jet privado.

En conclusión, tanto a ella como a él le queda muy jodido hacer un regalo de navidad. Para los hijos mujeres y hombres también, porque deben tener de todo para todos los gustos y en todas las cantidades. Mientras que para los ricos hacerse un buen regalo de navidad es de locos por muchas razones, para uno de pobre una prenda o un detalle de fina coquetería es más que suficiente. Si es para la mujer una buena loción, un buen vestido o un par de zapatos. Si es para el hombre, una loción de buena fragancia, camisa o pantalón para reforzar. Si es para los hijos juguetes de pilas o a control remoto si son chicos y si son grandes tecnología que es lo que más piden y todos contentos.

No quiero terminar este articulo sin nombrar a uno de mis ídolos Kid Pambele, quien se le ocurrió decir debido a su situación económica que es mejor ser rico que pobre. Sin embargo, yo le agregaría que t

.

