¿Qué pasó con los 4.000 mil millones de dólares que Duque tenía para comprar aviones de combate?

El rumor ha crecido desde el 2021. Colombia necesita con urgencia reforzar su flotilla de aviones. En medio de la reanudación de la guerra fría que desencadenó la invasión rusa en Ucrania Colombia ve al gobierno de Maduro como una amenaza potencial. Sus temibles Sukoi, comprados por Hugo Chávez al gobierno de Putin, podrían bombardear a Bogotá y regresar a un portaviones en el golfo de Maracaibo en 20 minutos. Ante ese poderío aéreo Duque ha pensado desde junio del 2021 invertir 4.000 mil millones de dólares y asegurar el poderío militar aéreo, una idea que venía desde la época de Santos cuando anunció la compra de una flotilla de aviones suecos del sello Gripen.

Una de las razones por las que Colombia necesita renovar la foto es por lo alto que sale mantener estas naves. Se estima que una hora de vuelo de los aviones KFir, que compró Virgilio Barco hace mas de 30 años, valen 56 millones de pesos en gastos de gasolina. Al cambio costarían 16 millones la hora.

El informe de las Fuerzas Armadas emitido hace un año recalca la necesidad de renovar la flotilla: “Colombia no puede darse el lujo de perder esta capacidad defensiva y disuasiva, ya que el costo económico de no tenerla podría ser muy superior frente a una agresión y no estar en la capacidad de proteger los activos estratégicos de la nación”.

Desde el año pasado se había pensado comprar cazas de estos sellos, los suecos Gripen, los Eurofighter españoles, los F-16 norteamericanos y los franceses Rafale. En las últimas semanas se recibieron ofrecimientos por parte del gobierno de Corea del Sur. El general Park In-Ho, Comandante de la Fuerza Aérea de ese país, ofreció a Iván Duque aviones KAI FA-50 y misiles Lig Nex M SAM. Las negociaciones se realizan bajo un manto de misterio para evitar cualquier tipo de crítica debido a la crisis económica derivada de la pandemia.

