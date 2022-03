No le gana ni a Noticias Caracol: el error que cometió RCN con MasterChef Celebrity

.Publicidad.

Uno de los éxitos más grandes de RCN en el 2021 fue la emisión de MasterChef Celebrity. La tercera edición del reality de cocina donde participan los famosos fue todo un éxito gracias a los platos cocinados y la polémicas de cada personaje que avivaban el show de cada fin de semana. Que solo se transmitiera sábados y domingos fue un acierto por parte del canal ya que le evitó pelear con las mejores producciones de Caracol y lideró fácilmente los fines de semana.

Además de liderar los fines de semana, puso en crisis a un programa histórico como Sábados Felices y cuando todos pensaban que RCN iba a repetir la misma fórmula, se fueron de ambiciosos y le apostaron a emitirlo entre semana para competirle a Yo Me Llamo.

Creyeron que la fórmula les iba a dar resultado y que iban a tener la misma audiencia, pero están teniendo índices más bajos que los de la temporada pasada. Es un número tan bajo que es superado por las principales novelas de la noche de Caracol y hasta por el noticiero de las 7:00 PM.

7 puntos entre semana es muy bajo comparado a los 14 puntos de Yo Me Llamo y de Arelys Henao, pero es lo suficientemente alto para liderar los fines de semana, ya que con ese mismo puntaje lideraría los sábados por encima de Sábados Felices. En su mejor momento de la temporada pasada alcanzaron a tener 10 puntos de rating los fines de semana, pero ahora RCN no puede cambiarle el horario ni los días de emisión porque sería reconocer abiertamente que se equivocaron al emitirla los fines de semana. Yo Me Llamo ya está listo para su gran final pero ahí no termina el dominio de Caracol, ya que se vienen con una nueva temporada de El Desafío que seguramente continuará enterrando en el rating a MasterChef.