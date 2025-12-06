En medio de crisis políticas y liderazgos dispersos Colombia se reacomoda rumbo a las elecciones de 2026

La subdirectora de Pares analiza la crisis de representación, el auge de proyectos personalistas y lo que revela la encuesta Invamer sobre las presidenciales

Laura Bonilla, analista política, columnista y subdirectora de la Fundación Pares, es una de las voces jóvenes más agudas en la lectura del reacomodo político colombiano. Bonilla, investigadora constante de los movimientos del poder, ha dedicado los últimos años a seguir cómo la política del país se reconfigura mientras se aleja de los viejos moldes partidistas y entra en una etapa marcada por liderazgos individuales, identidades fragmentadas y un electorado cada vez más volátil.

Durante esta conversación, con el también analista político Juan Manuel Ospina, Bonilla plantea que Colombia vive una crisis profunda de representación, en la que los partidos tradicionales han cedido terreno a lo que describe como microempresas electorales: proyectos personales, alianzas circunstanciales y campañas construidas más sobre atributos emocionales que sobre programas o ideologías. Según su análisis, tanto la izquierda como la derecha han terminado adoptando formas similares de populismo, donde pesan más las promesas inmediatas o las batallas simbólicas que la construcción de una agenda política sólida y de largo plazo.

Este paisaje, afirma Bonilla, explica en buena medida la confusión del panorama actual: más de un centenar de aspirantes presidenciales que compiten sin claridad programática, un votante que define su identidad política más por oposición que por afinidad, y un país que, pese a la diversidad de ofertas, no termina de encontrar un rumbo. Sin embargo, también observa señales de renovación en ciertos liderazgos locales, en proyectos políticos basados en causas concretas y en experiencias internacionales que demuestran que es posible reconstruir un sentido colectivo en medio de la polarización.

A partir de esa lectura más amplia, Bonilla analiza el impacto de la más reciente encuesta de Invamer, que mide la intención de voto hacia 2026. Su conclusión es que el país podría estar entrando en un proceso de realineamiento político: algunas fuerzas tradicionales se desgastan, otras emergen con fuerza inesperada y el electorado empieza a moverse hacia opciones que reflejan su desconcierto, su frustración y su deseo de cambio. La encuesta, dice, no solo muestra números: revela una ciudadanía en tránsito, aún indecisa, pero buscando nuevas formas de representación que respondan a la complejidad del momento nacional.

