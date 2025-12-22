¿Qué pasa con los buques y las tripulaciones que Estados Unidos ha confiscado en el Caribe?

La incautación de buques paraliza naves por meses o años, causa pérdidas millonarias y afecta a tripulantes retenidos como testigos, con impacto económico y humano

Por: Javier Oliver Cuellar |

diciembre 22, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

¿Qué pasa con los buques cuando son confiscados?

Cuando una autoridad, como Estados Unidos, incauta un buque por presuntas violaciones a sanciones, la nave queda de inmediato bajo custodia federal y fuera de operación. El control ya no está en manos del capitán ni de la empresa. El barco es escoltado a un puerto autorizado, donde comienza un proceso judicial de decomiso.

Este procedimiento incluye revisión de documentos de propiedad, rutas, origen de la carga y audiencias en tribunales federales, y puede extenderse por meses o incluso años. Durante ese tiempo, el buque no genera ingresos, se deteriora y acumula altos costos. Si se confirma la infracción, “el barco y la carga pueden pasar a manos del gobierno”, lo que implica la pérdida total de un activo multimillonario.

¿Qué pasa con los tripulantes cuando un buque es confiscado?

La tripulación no es tratada como criminal, pero sí como testigo clave. Queda bajo supervisión de autoridades, con entrevistas, revisión de contratos y restricciones de movimiento. La repatriación suele demorarse y, en algunos casos, los pagos salariales se complican.

Marinos y expertos coinciden en que el impacto humano es significativo, generando temor y reduciendo la disposición a trabajar en rutas consideradas de alto riesgo.

Los hechos muestran que cada confiscación tiene efectos legales, económicos y humanos, y redefine decisiones en el comercio marítimo sin necesidad de discursos adicionales.

