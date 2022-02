¿Qué hizo el imitador de Maluma para convencer a Amparo Grisales después de tantos años?

Se presentó varias veces en años pasados y nunca había tenido buenos resultados. No se rindió y trabajó el personaje para ahora ser uno de los favoritos a ganar

Klismann Moncada no es un imitador de Maluma que está por pura casualidad en la actual temporada de Yo Me Llamo, sino que lleva muchos años trabajando juicioso para ser hoy uno de los 6 finalistas que quedan actualmente en el programa.

Él es el ejemplo de un trabajo silencioso que lleva muchos años y que ahora tiene su recompensa. Se había presentado por primera vez a Yo Me Llamo en la edición del año 2017. Algunos fallos en su voz y el no tener un buen parecido a Maluma hicieron que los jurados de aquel entonces (Amparo, Cesar Escola y Pipe Bueno) no lo aceptaran. Un año después volvió a intentarlo y el resultado fue el mismo, pero nadie se percató que había sido el mismo que se presentó en 2017.

Luego de ambos fracasos, Klismann decidió darse un respiro de años para trabajar juicioso. No se presentó en la séptima temporada y si decidió hacerlo en esta octava, donde por fin logró convencer a la diva de la televisión, Escola y Yeison Jiménez. Incluso ha tenido el lujo de ver cómo J Balvin presenció en primera fila un show suyo. Este video da muestra de todo su proceso a lo largo de los años.

