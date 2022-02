Esteban Jaramillo, el periodista que más odian los jugadores de la selección

.Publicidad.

Una columna de Esteban Jaramillo en Kien y Ké, en donde apuntaba directamente sobre la supuesta mala relación entre Falcao y James Rodríguez, desató la furia del goleador. En entrevista dado a Alex Candal en Direct TV Sports el delantero destrozó a Jaramillo una vez más: "Inventar historias me parece un juego sucio y no vale la pena, tenemos una relación de muchísimos años. Es que ni que hubiéramos peleado. Si te digo discutimos bueno, en el fútbol se discute, pero ni hubo eso. Me parece un juego sucio poner esa tensión en los jugadores, no estamos eludiendo ningún tipo de responsabilidad y no hay necesidad de ese juego sucio".

Este es el video donde el Tigre se desahoga:

-Publicidad.-

Si bien las constantes opiniones de Carlos Antonio Vélez en su programa Planeta Futbol han enfurecido al plantel, nada se puede comparar al clima enrarecido que ha propiciado las palabras de Jaramillo.

Publicidad.