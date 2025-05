¿Qué hay detrás del populismo de Petro?

Llaman populismo a hablarle al pueblo. Pero sin esas voces, muchas reformas y verdades seguirían olvidadas. El miedo no debe silenciar el cambio

Por: Manuel Enrique Estevez Moscoso |

mayo 22, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Hay que decirlo: El Discurso de Gustavo Petro es populista porque él le habla y lucha por el pueblo de a pie y a eso los ricos que dicen defender a los pobres lo llaman peyorativamente "populismo".

Los políticos tradicionales que dicen hacer todo por los pobres y hasta roban, trafican y saquean el erario público en nombre de "causas sociales" le temen a la palabra populismo.

No olvidemos que también hay populismo para los votantes de derecha y muchos son los casos, por ejemplo los políticos (todos) se comprometen a no subir impuestos, a negociar aranceles, incluso a prohibir importaciones o a luchar contra la corrupción. En ese capítulo sí que tenemos ejemplos y de personajillos que hoy están de moda, es el caso de los "Honorables" Iván Name y su homólogo Andrés Calle, expresidentes del Senado y Cámara, quienes con su trasnochado populismo engañaron a todos.

Que no le dé miedo a quienes seguirán las políticas del Presidente Gustavo Petro porque los llamen populistas, porque así prometan cosas que en el futuro inmediato no se puedan hacer, han logrado despertar la conciencias de las gentes que fueron siempre marginadas y solo tenidas en cuenta para que con un voto comprado por la necesidad legalizaran una democracia incompleta.

Cuando Petro propuso que el aguacate podría sustituir al petróleo, se burlaron de su populismo; hoy estamos exportando más de 200.000 toneladas de aguacate y con el limón vamos por lo mismo.

Propuso el presidente en campaña unir los dos océanos por el Choco lo tildaron como otra salida populista y hoy ya hay primeros estudios y hay gobiernos extranjeros muy interesados en el tema, pero eso es populismo.

Si el señor presidente no habla de las Reformas populistas del Sistema Pensional, del Trabajo, de Justicia y de Salud, nadie se hubiera acordado que esos sistemas que hoy nos rigen había que ponerles la mano; y que no han salido aprobadas, ya sabemos por qué.

Sigamos siendo populistas, eso no importa, total las promesas de los políticos que no son populistas tampoco las han cumplido y en eso llevamos más de cien años.

