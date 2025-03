El destino que le espera a Alexei Rojas, la promesa de la selección Colombia, en el fútbol inglés

.Publicidad.

Alexei Rojas Fedorushchenko, el reconocido arquero de la selección Colombia sub-20, volvió a ser noticia y no necesariamente por cuenta del equipo nacional. El golero, que ha sido una figura destacada en las categorías juveniles del Arsenal, está en conversaciones para renovar su contrato y ya lo tendría de un pelo. Aun así, la idea sería no quedarse en las fuerzas básicas del equipo londinense, sino iniciar su camino en el fútbol profesional, no solo para adquirir experiencia, sino para tener una buena regularidad.

Alexei Rojas vistiendo la camiseta de la selección Colombia en el Sudamericano sub-20 de 2025. Foto: alexeirojas1

| Vea también: El mundialista campeón de Libertadores que pasa sus días en la segunda división del fútbol colombiano

..Publicidad..

El plan del Arsenal para poner a volar a Alexei Rojas

Según lo reveló el mismo jugador, el principal objetivo que busca con la renovación es empezar a tener fogueo en el fútbol de primera división. Por esa razón, su petición al equipo inglés es no mantenerlo en la cantera, sino buscar la oportunidad para que un club quiera darle minutos. Como es sabido, el arquero de triple nacionalidad ha tenido muy buenas actuaciones, tanto a nivel de clubes como de selecciones, con participaciones en la selección Colombia sub-20, por lo que estaría más que preparado.

...Publicidad...

"Próximamente voy a hablar con los de Arsenal, han estado hablando con mi representante, que es mi papá, y la idea es renovar y salir en préstamo para un club internacional", fueron las palabras del futbolista, quien está expectante del futuro, sobre todo porque, con la renovación de su contrato y la posibilidad de un préstamo en el horizonte, Rojas se seguiría perfilando como una de las grandes promesas del balompié nacional, buscando consolidarse en el fútbol profesional.

....Publicidad....

Hay que recordar que Alexei Rojas firmó su primer contrato profesional con el Arsenal en julio de 2024, tras destacar en la categoría sub-18, donde fue subcampeón de la FA Youth Cup en la temporada 2022/23. Asimismo, durante la temporada 2024/25, ha tenido la oportunidad de entrenar con el primer equipo, liderado por Mikel Arteta, y hasta fue convocado como suplente en un partido de la Copa de la Liga contra el Bolton Wanderers.

| Le puede interesar: