¡Qué falta de respeto de RCN! Invitan a la mujer que habla con extraterrestres y se burlan de ella

Los presentadores de Buen día Colombia no pudieron aguantar la risa mientras Mafe Walker hacía su “rito”. Al final, los descarados hasta la aplaudieron

Lo que sucedió con los presentadores del programa Buen día Colombia de Nuestra Tele es muy difícil de creer. Queriendo conocer a fondo a la mujer que habla con extraterrestres, Mafe Walker, los productores del programa la invitaron para que compartiera su conocimiento e hiciera su usual comunicación con seres de otros mundos.

Sin embargo, mientras Walker inició con su contacto extraterrestre y mientras, muy concentrada, empezó a pronunciar las extrañas palabras por las que se hizo conocida hace algunas semanas, los animadores del matutino no pudieron aguantar y estallaron en risa.

Mafe Walker puso a vibrar a más de uno en Buen día, Colombia, pero no por lo que ella quisiera pic.twitter.com/NWXPIX8ue1 — Ana (@PuraCensura) July 6, 2022

Orlando Liñan fue al que más se le notó la gracia, y mientras sus compañeros intentaban disimular sus ganas de reírse, él tuvo hasta que salirse del set para que no lo poncharan las cámaras. Incluso cuando el director se dio cuenta que en el set las risas imperaban más que la concentración, decidió hacer un primer plano de la invitada para evitar que los televidentes vieran el espectáculo.

En redes, usuarios arremetieron contra el canal y los presentadores. Al primero no le perdonan que siga dándole cabida a lo que ellos llaman “personas que solo quieren llamar la atención” y a los anfitriones que no respetaran a la invitada, puesto que sin importar sus creencias, no debieron haberla tomado como un chiste.

