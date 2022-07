Qué está sucediendo en la Asamblea Departamental del Guaviare

Por: Johan Camilo Rodríguez-Bareño |

julio 14, 2022

Empecemos, la Asamblea del Guaviare está conformada por 11 diputados los cuales por la condición de categoría 4a del departamento reciben asignaciones salariales de 18 salarios mínimos mensuales legales vigentes por mes sesionado más el respectivo aseguramiento social, esto se les paga para que cumplan una serie de funciones específicas tales cómo debatir discutir y aprobar ordenanzas, realizar control político y solicitar informes a empresas de servicios públicos y entidades descentralizada, además de promover la participación ciudadana en sus diferentes niveles.

Pero acá preocupa mucho que nuestros 11 diputados se encierran a hablar y a repartir entre ellos las cuatro alcaldías y la gobernación que están por definir en el año de 2023, pero ninguno de estos tipos es capaz de salir a hablar abiertamente de lo que está sucediendo acá, de los malos políticos que nos han traído al Guaviare (Caso Samy Merheg y Mario Castaño), o de lo que está pasando con la plata de la paz (OCAD-PAZ) donde Guaviare está involucrado por medio de la gobernación y la empresa de energía “Energuaviare"; aquí todos quieren ser alcaldes y gobernadores pero ninguno está preocupado con la situación actual y con los males que van a heredar, ellos solo están pensando en raspar la olla y así no son las cosas.

Para el caso de esta nota voy a concentrarme en tres cosas que se han identificada sin aún haber terminado la auditoría forense que estamos realizando a la corporación los temas tratar hoy son: 1) Proceso de elección de secretaría general de la asamblea departamental, 2) Duración de las sesiones a las que son convocadas la asamblea departamental con omisión de funciones y 3) El cumplimiento parcializado de la ley 2200 de 2022, así:

1) Elección secretaria general:

La mesa directiva de la asamblea departamental del Guaviare el día 3 de junio de 2022 mediante resolución 029 abrió convocatoria para el puesto de secretaria general de la entidad de acuerdo a lo establecido en la nueva ley de departamentos ley 2200 de 2022, a esa convocatoria se presentaron 8 aspirantes entre los cuales se selecciono una terna que pasaría a las diferentes pruebas y entrevistas Según la ley. El 1ro de julio 2022 fue electa la señora Aceneth Marín Espitia histórica secretaría de la corporación, hasta ahí todo normal.

Dónde está el problema, en el marco de la convocatoria se realizó el encuentro nacional de mesas directivas de las asambleas departamentales en la ciudad de Barranquilla y se hizo en esta misma ciudad la Cumbre de secretarios generales de las asambleas, la fecha de estos encuentros fue entre el 7 y el 11 de junio de este año, pues resulta que al revisar los registros de asistencia y participación a estos eventos se encuentra que la señora Aceneth Marín que en ese momento estaba participando como candidata a la secretaría general y quien no tenía ninguna injerencia contractual dentro de la asamblea, se encontraba en representación de la secretaría general del Guaviare, un abierto favorecimiento a terceros, una falta de transparencia y una transgresión de los principios del ordenamiento constitucional.

Se debe tener en cuenta que desde el mes de abril y con la puesta en marcha de la ley 2200 el secretario encargado y quién cumplía sus funciones era el diputado Alexander Cifuentes cómo se puede evidenciar en las actas registros audiovisuales y documentos aprobados por parte de la asamblea departamental quiere decir que quién debió asistir a este evento en calidad de secretario era el diputado o en el mejor de los casos dejar la vacante.

Pero bueno esto es solo una parte del problema, porque no solo estaba beneficiada al ser atribuida en un cargo para el que estaba en concurso según la ley sino que las condiciones de la convocatoria contaba con unos criterios de calificación que pedían experiencia relacionada cuando no es un secreto de la comunidad del Guaviare que la única persona que ha tenido funciones de secretaria general o labores similares en los últimos años en el territorio es la señora Marín. (Imagen 1, posesión ante la plenaria de Aceneth Marín).

2) Duración de las sesiones:

En lo que va corrido del mes de junio y julio se han encontrado diferentes sesiones de las plenarias de la asamblea departamental del Guaviare con duración menor a 30 minutos, es decir, la mesa directiva cita a plenaria, abren sesión, llaman a lista, cantan los himnos, se saludan y se despiden y dan por terminada la sesión.

A pesar de que este accionar no es un delito si nos debe poner a pensar si este departamento no tiene temas que nuestros diputados deben estar discutiendo, si realmente son nuestros diputados las personas que están leyendo todos los proyectos de ordenanza que remite el gobernador o si únicamente están sirviendo como firmones útiles y lo digo puesto que la discusión de proyectos del tamaño del Plan Decenal de Turismo o el Plan de Ordenamiento Departamental requieren de estudios técnicos precisos y dedicados para poder tener resultados esperados de estas políticas de alta envergadura, yo no veo cuál es la necesidad de citar a un debate en plenaria en la asamblea departamental para mirarse las caras y saludarse. (Imagen 2, duración sesiones plenaria junio y julio 2022)

3) cumplimiento parcializado de la ley 2200:

Esta ley fue promulgada este año y ante lo reciente su implementación ha sido lenta y parcial, puesto que en ella existen cambios sobre el funcionamiento de los departamentos y sus asambleas departamentales.

En esta ley se le da facultades a las asambleas para que ya no puedan llamar únicamente secretarías de despacho a control político, sino que además faculta para controlar a toda empresa de servicios públicos y entidades descentralizadas. Así la asamblea ha pensado citar al gerente de la empresa de energía ante los constantes cortes y pérdidas de carga en el departamento, pero para el gerente de Energuaviare la asamblea no tiene facultades y la pregunta es ¿no es suficiente con que la asamblea cite al gerente? Y que este con su equipo jurídico defina si asiste o no, para eso se hacen las fuerzas en el estado, las explicaciones al señor Diewhiskey sobran cuando la ley es clara.

Pero como acá el tema es darle cumplimiento a la ley 2200 pues lo correcto es que la asamblea empiece a generar audiencias públicas mensuales en temas de interés de las comunidades como se les ordena y empiecen a tener los mínimos de participación ciudadana y publicidad que esta misma ley dicta.

Pero sobre todo necesitamos saber si cada una de las bancadas de la asamblea se considera de gobierno, oposición o independiente al último año de Heydeer Palacio, saber eso nos dará las pistas que faltan para saber si está gente está con el Guaviare o con sus verdugos.

Esos son solo unos pequeños detalles de lo que la auditoría forense que está realizan CRITERIOS CONSULTORÍA SAS a las entidades departamentales ha encontrado, ya veremos como están las cifras y las participaciones de nuestros diputados (a la espera de respuestas).

Acá lo verdaderamente importante es si en verdad vamos a elegir como gobernador o como alcalde alguno de estos tipos que no es capaz de preocuparse por los verdaderos problemas del territorio, vamos a volver a elegir a personas a las cuales les incumplen los debates de control político y no son capaces hacen nada, que quieren llegar a gobernar y a manejar recursos pero ni siquiera cuestionan la situación actual del departamento, personas que no tienen en cuenta sus víctimas (municipios PDET), personas que no saben con qué recursos es que van a venir a atender las necesidades y que solo quieren raspar la olla.

Recuerden esto: No es una bendición si tienes que pecar para tenerlo.

Johan C. Rodríguez-Bareño