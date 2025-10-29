¿Qué es lo que está buscando Petro poniéndose a desafiar a Trump?

Por: Fernando Ruiz R |

Trump y Petro están en las orillas extremas de la ideología política. El uno en la derecha radical y el otro en la izquierda radical, así que tarde o temprano tenían que chocar. Ambos son personas impredecibles y emocionales, pero la gran diferencia entre ambos es que Trump es el presidente del país más poderoso del mundo y Petro el presidente de una nación latinoamericana, atrasada, pobre y muy dependiente de los países desarrollados.

Su ideología, de izquierda radical, es diferente de las de otros presidentes de izquierda, como Claudia Sheinbaum de México y Lula Da Silva de Brasil, que han sabido manejar los ataques y embestidas de Trump. Petro, por el contrario, desde la expulsión de emigrantes Colombianos de los EE. UU., el llamado desde las calles de Nueva York a las fuerzas armadas de los EE. UU. a desobedecer las órdenes de Trump, ha confrontado y confrontado a Trump, una persona vengativa e intolerante y de esta manera hacer que él, su entorno familiar y el ministro Benedetti fueran puestos en la lista Clinton, con los graves problemas que conlleva para estas personas e indirectamente para Colombia.

El argumento que usó Trump para llevar a Petro y su entorno cercano a la lista Clinton es que Petro es un líder del narcotráfico, sin aportar ninguna prueba de ello, sino solamente usando el gran poder que tiene ahora en su país. Argumentan que los cultivos de coca y la producción de cocaína han aumentado considerablemente desde la presidencia de Petro y esto es cierto, pero se debe a la política de la paz total, que tan mal le ha salido a su gobierno, pues los grupos criminales de todo tipo, dedicados al narcotráfico no les interesa la paz, pues no les sirve a sus negocios ilícitos, sino que usan hábilmente esta propuesta y las conversaciones para fortalecerse; así que Petro está lejos de propiciar el narcotráfico y menos de ser uno de sus líderes. Esto no es más que una retaliación personal de Trump contra Petro por su estilo provocador y temerario.

Por otra parte, ambos países salen perjudicados con esta confrontación, Colombia porque deja de recibir la ayuda que requiere para combatir el narcotráfico y propiciar la sustitución de cultivos ilícitos. La inversión extranjera tan necesaria para el desarrollo de su capitalismo endeble se hace más difícil y la reputación de Colombia se ve afectada con su presidente en la lista Clinton. EE. UU. porque la producción y el tráfico de cocaína puede aumentar aún más, perjudicando a muchas más personas en su país y entrando en conflicto con hasta ahora un firme aliado.

Por último, cabe preguntarse ¿Qué busca Petro con esta confrontación tan desigual? Bueno, es difícil saberlo, pero él puede estar pensando en beneficios políticos para su ideología y su movimiento político, sin importarle el gran daño que puede ocasionarle a la economía Colombiana, agudizando aún más los problemas sociales graves y crónicos que heredó y que se comprometió a solucionar o al menos a iniciar la solución de los más críticos, pero está lejos de poder hacerlo. La conclusión de esto es que los Colombianos no deberían votar por opciones de derecha o izquierda radicales, que nunca van a solucionar los problemas del país, sino que, por el contrario, lo llevan a una situación aún peor.

