La detective estadounidense que viajó a Cali por una cirugía estética y murió en el quirófano

Los Estados Unidos investigan la muerte de la detective Alicia Stone, quien falleció en la Fundación Valle de Lili luego de haberse operado los glúteos

Por: Elizabeth Mora-Mass |

octubre 29, 2025

El Departamento de Policía de Nueva York anunció una investigación a una clínica de estética en Colombia, luego del fallecimiento de una detective afiliada a la institución.

La investigación se une a la iniciada por el Departamento de Estado en torno al fallecimiento de la detective Alicia Stone, 40, quien viajó a Cali a hacerse una operación estética. Era madre de tres hijos, vivía en Nueva York desde hace más de tres décadas y trabajaba en Asuntos Internos de la Policía de Nueva York.

De acuerdo con la versión de su esposo Michael Stone, también afiliado a la misma institución, su esposa fue al hospital Fundación del Valle de Lili, en Cali, luego de que haber sido encontrada inconsciente en la habitación de su hotel. Según el diario

“Me llamó el doctor para decirme que algo andaba mal y que no pudieron salvarla. El médico me dijo que mi esposa había muerto”, afirmó Stone, en medio del llanto.

Por su parte, el NYPD anunció que abrió una investigación para saber lo sucedido con la detective Alicia Stone, quien era originaria de Colombia. Su propósito se une al del Departamento de Estado, entidad que ya abrió la investigación oficial sobre lo sucedido con la policía.

Las estadísticas dicen que en todo el mundo fallecen unas 3.448 personas al año, por problemas originados con procedimientos estéticos. En Estados Unidos, la tasa es de 1 fallecimiento por cada 55.000 cirugías.

