Putin puso de cabeza del ejército al general "Carnicero de Siria"

Estados Unidos interpretó este domingo (10.04.2022) el nombramiento de un nuevo general ruso para coordinar la guerra en Ucrania como una señal de que están por venir más "atrocidades" y actos de "brutalidad" contra civiles ucranianos.

Altos cargos de la Casa Blanca reaccionaron así a la llegada al mando de la ofensiva rusa de Alexandr Dvórnikov, curtido en la guerra de Siria y actual jefe del distrito militar del sur, que incluye la anexionada península ucraniana de Crimea.

"Este general, en particular, tiene un historial que incluye brutalidad contra civiles en otros escenarios, en Siria, y podemos esperar más de lo mismo en este escenario", dijo Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

En una entrevista con la cadena televisiva CNN, Sullivan pronosticó que Dvórnikov "será otro autor más de crímenes y brutalidad contra civiles ucranianos".

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, también aseguró en una entrevista con Fox News que el general ruso "es responsable de atrocidades" en Siria, y opinó que su designación implica que habrá una "continuación" de ese tipo de "brutalidad" en Ucrania.

Rusia no suele publicitar sus cambios de mandos militares y no ha confirmado que haya encargado ese nuevo papel a Dvórnikov, que labró su fama en la Segunda Guerra de Chechenia (2000), la contienda que aupó al poder al presidente Vladímir Putin.

Son fuentes estadounidenses y occidentales las que han informado del cambio de mando en la ofensiva rusa en Ucrania, concentrada ahora en la región oriental del Donbás tras no conseguir tomar Kiev y otras zonas del país en una primera fase de la guerra.

Dvórnikov, que fue condecorado por Putin por sus servicios militares en 2016, tiene presuntamente de plazo para tomar el Donbás hasta el 9 de mayo, Día de la Victoria de la URSS sobre la Alemania nazi, según expertos y fuentes occidentales.

Sullivan opinó este domingo que, aunque ese nombramiento no induce al optimismo, su llegada no supondrá necesariamente una escalada mayúscula en las atrocidades en Ucrania, puesto que éstas ya se han producido desde el comienzo de la guerra hace un mes y medio.

"Ya hemos visto tácticas militares de tierra quemada (en Ucrania), hemos visto atrocidades y crímenes de guerra y ejecuciones masivas e imágenes terroríficas y chocantes de lugares como Bucha, y el ataque de misil en (la estación de tren de) Kramatorsk", afirmó Sullivan en otra entrevista con CBS News.

"Así que creo que esto es una señal de que veremos más de eso", añadió.

"Ucrania nunca quedará subyugada por Rusia"

El asesor de Biden recalcó, además, que Estados Unidos está "decidido a hacer todo lo posible para apoyar a los ucranianos mientras resisten contra él (Dvórnikov) y los soldados a los que dirige".

"Ningún nombramiento de ningún general puede borrar el hecho de que Rusia ya ha tenido un fracaso estratégico en Ucrania (...). Ucrania nunca quedará subyugada por Rusia; no importa a qué general intente nombrar el presidente Putin", subrayó Sullivan en la CNN.

Mientras las autoridades ucranianas insisten en que necesitan más armas para hacer frente a la ofensiva final rusa contra el Donbás, que ya han dado por comenzada, Sullivan subrayó la envergadura de la ayuda militar que Estados Unidos ya ha proporcionado a Ucrania.

En su entrevista con CBS, el asesor aseguró que Washington desarrolló la semana pasada con Kiev un "plan" para que los ucranianos consigan "todas y cada una de las cosas que necesitan" o bien de parte de Estados Unidos, o bien de sus aliados en Europa y otras zonas.

"Algunas cosas ya las hemos entregado, otras están en camino y otras estamos trabajando para conseguirlas", afirmó.

En ese contexto se enmarca el anuncio del viernes de que Eslovaquia enviará a Ucrania su sistema de defensa antiaérea para defenderse de los aviones y proyectiles rusos, algo a lo que el Gobierno eslovaco ha accedido a cambio de que EE.UU. despliegue en su territorio una batería antimisiles Patriot.

Alexandr Dvornikov è il nuovo comandante russo per le operazioni in Ucraina. Il generale ha ordinato il bombardamento sulla stazione ferroviaria di #Kramatorsk. Era il responsabile dei bombardamenti in Sira tra il 2015 e il 2016 https://t.co/yZ7aO8Ht1V

— Fanpage.it (@fanpage) April 9, 2022