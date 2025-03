Putin no es que sea malo, es que es ruso

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Si partimos de la base de que existen visiones diversas de la verdad según las perspectivas de cada uno, y que para analizar mejor una situación es bueno entender esas otras visiones, podemos intentar una perspectiva de qué es Putin para los rusos.

Premisa: ¿qué es Rusia?

Se parte de la base que existe un subcontinente que es Eurasia, diferente de lo que conocemos como Europa Occidental.

En él Rusia es el equivalente a USA para ‘Occidente’, con las naciones al Oeste (Georgia, Bielorusia, Ucrania, etc) que la ven como los Estados Unidos a las naciones de Europa Occidental (Francia, Reino Unido, Alemania , etc.) , y las naciones asiáticas (Urbequistan, Azerbaiyán, Kasayistan, etc) como un patio trasero parecido a America Latina.

Los gobernantes a través de su historia han tenido poderes hiperconcentrados en una sola cabeza, los que calificamos como ‘dictatoriales’, con hitos similares a Occidente; lo fueron bajo los zares (incluyendo a Pedro el Grande y Catalina la Grande ) con el régimen monarquico y después desde 1906 compartiendo con la Duma o parlamento; tuvo su gran revolución en que proclamó no los ‘derechos del Hombre y el Ciudadano’ sino los derechos del pueblo, pero concretó el poder autocrático en cabeza del secretario general del Partido Comunista. Tras la implosión de la Unión Soviética ha tenido solo un intento de gobierno neoliberal en cabeza de Yeltsin con Gaimar, su ministro de Hacienda, y desde entonces Putin con lo que llama ‘Democracia Soberana’, es decir las formas de lo que llamamos ‘democracia’ (elecciones, poderes con diferentes funciones, etc.) bajo un férreo poder de facto unipersonal. Esa es su ADN como nación.

Su gobierno antecedió a los Estados Unidos y a Trump en apoyarse en los ‘oligarcas’ crecidos bajo el modelo neoliberal, que se consolidó con el slogan de Putin de ‘los dejó explotar sus riquezas mientras no se metan con mi gobierno’.

En la historia rusa lo que llamamos Occidente ha tenido más la imagen de un vecino extranjero que de una nación con la cual comparte la historia de las monarquías y después de los Estados Europeos como lo vemos nosotros.

Tiene la paranoia de un pueblo y una nación que ha sufrido invasiones de los poderes occidentales (de Suecia, de Finlandia, de Napoleón, de Hitler y hasta de Turquía), y la prepotencia de que de todas ha salido adelante. Se considera más víctima de la Segunda Guerra Mundial que todos los otros países juntos ( 20 millones de muertes mientras todo el holocausto y exterminio de judíos fue de 6millones).

Para Putin y en consecuencia para el gobierno ruso la guerra en Ucrania comenzó cuando le dieron un golpe de Estado al presidente Yanukovich prorruso en el Euromaidan, y se instaló un nuevo gobierno pro-OTAN. Ven el inicio en 2014 con el ataque armado a los sectores independentistas del Donbás por no haber aceptado el nuevo gobierno. Y la toma de Crimea fue un desarrollo natural porque la inmensa mayoría de la población de la península era rusa o prorrusa y toda la flota rusa se encuentra y depende de Sebastopol. Por eso esa anexión fue un hecho prácticamente aceptado (claro que cuestionada su legalidad) por ser de una lógica cuasi inevitable.

Desde su primer acceso al poder (año 2000) Putin advirtió que sería motivo de conflicto el que no se respetarán las órbitas geopolíticas de la guerra fría. Pero en paralelo fueron creciendo el desarrollo y la recuperación de las capacidades de Rusia, el control de Putin sobre ella, y la intrusión en su órbita por parte de Occidente, primero en los países del Pacto de Varsovia (Polonia, Hungría, Rumania, etc.) y después en las mismas naciones de la antigua Unión Soviética (Letonia, Estonia, Georgia, et.). Lo que implicaba esto como riesgo para la estabilidad mundial era tan obvio que fue compartido por Kissinger, Berzezinsky, y los más importantes especialistas en geopolítica americanos.

El punto de quiebre fue la eventualidad de ingreso de Ucrania a la OTAN y con ello la posibilidad de que se instalaran bases nucleares en la propia frontera rusa

El punto de quiebre fue la eventualidad de ingreso de Ucrania a la OTAN y con ello la posibilidad de que se instalaran bases nucleares en la propia frontera rusa. La Unión Europea se adelantó a asumir la posición de que Ucrania era libre de adherir a las instancias que quisiera, lo cual fue lo que dio vuelo a que en la guerra que se desarrollaba en el Donbás se iniciara la ‘Operación especial’ que para Rusia no es un eufemismo -ni una invasión para apoderarse de Ucrania- sino un evento dentro del conflicto existente, con un objetivo claro que es impedir que el gobierno pro occidente de Ucrania la anexe a la OTAN.

La nueva relación rusa con Trump no se sabe cómo será, pero lo que ha propuesto es reconocer los objetivos de la ‘operación especial’ (No ingreso a la OTAN y en alguna forma estatus diferente para las provincias prorrusas -incluyendo Crimea-) contra que le dejen volverla a Ucrania una especie de colonia, apoderándose de su economía (no solo de los minerales raros sino de su condición de granero del mundo). Su posición es la del mafioso que extorsiona alegando que la deuda que tienen debe ser pagada en sus términos, y que al mismo tiempo negocia que puede llegar a ‘ofrecer protección’ para que otros no se metan.

Lo que hizo Putin fue ‘Make Rusia Great Again’ ; Trump apenas está tratando de seguir sus pasos.

