La figura vicepresidencial no es nada

Tal vez nadie se haya percatado de que Francia Márquez dejó de ser ministra de la Igualdad y tal vez pocos lo hayan hecho sobre la circunstancia de que sigue siendo Vicepresidenta en ejercicio.

Es que la figura del Vicepresidente es en la práctica extraña, como las novelas de ítalo Calvino (El caballero inexistente o El vizconde demediado), seres que existen pero no existen, seres de dos cuerpos irreales que hacen presencia bifronte, pero nadie ve o entiende, porque en últimas no están, solo existen en el papel, en la ficción, en el universo de lo etéreo.

Desde luego Márquez y algunos pocos vicepresidentes como Germán Vargas Lleras, han sido claves en la elección presidencial, atrayendo un caudal de votos determinante para la propia elección del presidente de turno, pero en general desde que se instauró este cargo que empezó a operar en 1994 y que no parece un cargo porque no tiene funciones precisas, los vicepresidentes han sido etéreos, en la práctica invisibles.

Incluso, los que han intentado no ser inexistentes, es decir, aquellos que han querido hablar, opinar o intervenir en cosas públicas, han generado tropiezos a los propios presidentes, para los cuales se han convertido en una piedra en el zapato, una piedra elegida popularmente sí, pero una piedra: es el caso de Francia, o el de Humberto de la Calle, el primer Vicepresidente que renunció (gobierno Samper), el de Francisco Santos que hablaba a pura cuerda de muñeco de ventrílocuo y causaba estropicios, o qué decir de Germán Vargas Lleras en el gobierno Santos.

El de Francia Márquez ha sido, sin duda, un caso especial. Una mujer luchadora social, afrodescendiente, una mujer signada por la persecución y la representación de variadas formas de violencia (violencia de género, racial, violencia ideológica y social), en un país experto en combinar un eficaz veneno de opresiones, lo que se traduce en su trato miserable y dañino que en ningún momento dejó de tacharla de viva voz y entre pasillos como “pobre, negra, crecida y comunista”; alguien que verdaderamente incidió con votos y con un carisma de legitimidad a la elección del primer gobierno de izquierda en la historia del país y fue desairada por muchos.

Por supuesto también, una mujer carente de la más mínima experiencia que tienen en cantidades los “animales políticos”, los expertos en moverse en las aguas sucias de la politiquería; y visiblemente incapacitada para entender de manera pronta el complejo manejo de la cuestión pública cuando se tiene la oportunidad de llegar a ser funcionaria, servidora pública, ministra de un gabinete.

Francia se va pues sin haber dejado un rastro positivo en el Ministerio de la Igualdad, pues no entendió o no pudo con el manejo de una cartera naciente; se va visiblemente triste y estrellada con la cosa pública, se queda por ahora con el cargo incorpóreo de Vicepresidenta, pero se lleva consigo algo que los futuros candidatos que se relamen para el 2026 ya no tendrán fácil (la votación de un amplio sector afrodescendiente y de mujeres).

A Francia Márquez no la han tratado bien y tampoco ella se ayudó mucho para hallar en el en el desempeño como ministra una manera de moverse, de adaptarse. No es nada descartable que renuncie a la Vicepresidencia y, en todo caso, vuelva a ser una importante activista social.

Ser vicepresidente, está claro, no sirve para nada.

