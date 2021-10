"Puritanos en público y pervertidos en privado" Lina Tejeiro ataca a los homofóbicos

.Publicidad.

Además de su ostentosa fiesta de cumpleaños número 30, los colombianos continúan hablando de los besos que protagonizó Lina Tejeiro con Epa Colombia y Aída Victoria Merlano, a quien hasta la presentó ante su familia. Aunque en varias ocasiones ha reiterado su atracción por los hombres, Tejeiro trata de normalizar en sus redes sociales el amor entre personas del mismo sexo y hasta se volvió una defensora de toda la comunidad.

“Es increíble cómo nos la damos de puritanos en público y pervertidos en privado. Hablo de este tema no porque me afecte sino porque me entristece saber que muchas personas callan su amor y aman en silencio por temor a ser rechazados” inició la actriz después de haber recibido amenazas de muerte y disminuir de seguidores por hablar abiertamente del amor entre personas del mismo sexo y sus besos con otras amigas mujeres.

“Si tengo que trabajar para que el amor se normalice en personas del mismo sexo, lo haré” finalizó seriamente Lina Tejeiro que hasta habló sobre la religión y la homofobia en sus mismas publicaciones.

