“Tampoco es culpa mía que yo sea irresistible y que todos me quieran dar besos”: Lina Tejeiro

.Publicidad.

“Me parece súper triste y terrible que les moleste tanto el amor o el beso entre dos personas del mismo sexo” inició Lina Tejeiro en sus redes sociales para hablar sobre las comentadas escenas junto a Epa Colombia y Aída Victoria Merlano. “Me han insultado, me han dejado de seguir, me han hasta deseado la muerte, solo por darle dos picos a dos amigas mías” continuó la actriz que repitió uno de los besos con la barranquillera recientemente.

“Tampoco es culpa mía que yo sea irresistible y que todos me quieran dar besos, se me sale de las manos y eso no quiere decir que me vaya a repartir picos en la calle con todo el mundo” afirmó Tejeiro para luego aclarar que no le atraen las mujeres y se encuentra totalmente soltera, con la libertad de poder besar a otras personas sin rendirle cuentas a nadie. “Es normal que hayan personas del mismo sexo que se amen, se besen, quieran tener una familia. Además, Aída me robó el beso anoche, yo no tengo la culpa de ser irresistible y que todos me quieran besar” repitió con humor y la seguridad por la que se caracteriza la actriz, para luego finalizar con un mensaje a la comunidad LGBTI y tratar de loca a la humanidad.

-Publicidad.-

Vea también:

Publicidad.