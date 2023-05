Coma mierd*: ‘la arremetida’ de Robinson Díaz a Sandra Reyes por su viaje espacial

.Publicidad.

Robinsón Díaz, es un actor muy conocido en el medio, pues su trabajo es admirado por muchos. Sin embargo, cuando se trata de temas controversiales Díaz no es tan serio, y prefiere utilizar el escape de las bromas y la comedia. Así fue cuando le preguntaron por su compañera Sandra Reyes, quien lleva un nuevo estilo de vida desde la espiritualidad.

Sandra Reyes, es una actríz que ha compartido bastantes producciones con Robinsón Díaz y se conocen desde hace años, incluso, en la actualidad interpretan a los padres de Rigoberto Uran en la novela de RCN ‘Rigo’. La actríz, contó recientemente en una entrevista que fue raptada por extraterrestres y que subió a un Ovni, relato que despertó burlas en redes sociales.

Al preguntarle sobre este hecho a Robinsón Díaz, el actor dijo que ella misma le contó: “Ahhh sí. A esa berraca de Sandra le dije –¿Cómo le fue con los extraterrestres?– Y le dije –Bájele a la marihuana–”, burlándose amigablemente de su compañera. Insinuando que su experiencia fue producto del consumo de alucinógenos. Sin embargo, la actríz trató de explicarle que era cierto: “Muy chistoso, hermano, porque salió con ese cuento, que se la habían llevado los extraterrestres y me dijo –Sí, sí. A mí me pasó eso ‘Robin’–. Y yo –No, coma mier…”, dijo entre risas. Robinsón Díaz, no podía creer la historia y por el contrario la evadió con el arma de los chistes.

