- El desinterés del arte público

Antonio Seguí, un genial artista que nos dejó una gran obra pictórica y escultórica. A Bogotá le regalo una escultura que se cae a pedazos frente al Puente Aéreo

Antonio Seguí está hoy en exposiciones en París y en Córdoba, Argentina

Otra vez la historia de las deudas y los compromisos sin cumplir.

Visitaba a Antonio Seguí todos los años durante mucho tiempo y a veces en su estudio en Paris llegaban fotógrafos, historiadores del arte, periodistas y siempre me decía que a todos les interesaba la posteridad. Nos reímos tanto de su comentario que, hoy me parece un imposible. se nos fue en una operación el 22 de enero del 2022 a los 88 años.

Lo póstumo llegó. Y hoy se hacen dos exposiciones de Antonio Seguí. Una en una galería en París y otra en Centro de Arte de Córdoba que fue el legado a su ciudad natal en Argentina.

"El viajero" está en Bogotá desde el 6 de agosto al final de la presidencia de César Gaviria

Fue un genial artista que nos dejó una gran obra pictórica y escultórica. A Bogotá le regaló una escultura “El Viajero” que se cae a pedazos enfrente al Puente aéreo. Mucho debía hacer quien más se ha lucrado de su trabajo por ejemplo Luis Ángel Parra. Yo le entregué su maqueta y de ella han salido y ha vendido sin pena ni gloria muchos múltiples. Antonio Seguí también realizó una escultura de Gardel para Medellín y como son las cosas, también se convirtió en múltiple. Me da pena cuando veo como la generosidad de los “grandes artistas” del mundo que le presenté se convierten sin discreción en el lucro propio.

Seguí, La paseadora

El proyecto de arte público que lideré en la avenida El Dorado que se inauguró en 6 de agosto y fue el final de la presidencia de Cesar Gaviria. Fueron siete los artistas que generosamente donaron su trabajo a Bogotá que hoy cuesta millones y no he podido despertar el interés de nadie para que las cuide y los ilumine. Como siempre todo queda en manos de los vándalos.

Seguí, Un rayo de sol, 2020 (N/E, en grises , Gardel)

Ojalá nuestro nuevo alcalde nos mire como la entrada a Bogotá que es el propósito perdure: una ciudad latinoamericana que contó con apoyo para crecer desde “El hombre a caballo” de Botero, “El Eclipse” de la mexicana Angela Gurría, la “Montaña” de Hugo Zapata, la “Mesa ritual” de Fernando de Szyszlo, el “Bosque” de Edgar Negret, “La ventana” de Carlos Rojas, la “Victoria de Samotracia” de Eduardo Ramírez Villamizar y un bello “Mar” que desapareció en el camino de la ampliación del aeropuerto y los trabajos de avenida El Dorado de Bernardo Salcedo que estuvo frente al aeropuerto. Era grande y quedó en una estación de Transmilenio.

