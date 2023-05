Porque también las hay (y las conocemos): no todas las madres son buenas

No es mi propósito atacar a las madres, sino a la idea de que todas las madres son buenas. La tradición del lenguaje es engañosa, hay que desconfiar de ella. Expresiones como No hay amor tan grande como el amor de madre, ¿Cómo medirlo? Su madre da la vida por sus hijos, ¿sus padres no? Madre nada más hay una, ¿no es esto claro? Amor grande, amor de madre, etc.