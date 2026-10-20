Por qué y cómo una pequeña empresa de bolsos de cuero se le atravesó en Colombia al grupo coreano BTS

La compañía surcoreana HYBE busca proteger el nombre de sus integrantes y sus negocios, pero una firma colombiana cuestiona la solicitud del registro de su marca

Hace semanas el famoso grupo coreano BTS llenó el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Los cantantes Jungbook, Jimin, V, Suga, RM, J-Hope y Jin pusieron a más de 100.000 personas en dos conciertos, entre el 2 y 3 de octubre, a cantar canciones como Dynamate, Butter, My Universe, Boy With Luv y Fake Love. No obstante, los representantes del KPop no solo querían dejar una huella musical en su grupo de fans, también buscan afianzar su presencia comercial en Colombia mediante el registro de su nombre como marca.

El caso pone en evidencia que el alcance internacional de un fenómeno musical no se limita a los escenarios: también se extiende a los productos, las licencias y la protección jurídica de los signos que identifican a sus artistas.

El club de fans en Colombia es inmenso, sumamente organizado y considerado uno de los más grandes de América Latina. La comunidad local ha demostrado una fuerza masiva a través de organizaciones nacionales como la emblemática fanbase BTS ARMY Colombia , un acrónimo que significa "Adorable Representative M.C. for Youth" (Adorable Representante M.C. para la Juventud). El nombre tiene un doble significado, ya que en inglés "Army" significa "ejército".

BTS forma parte de la expansión cultural de Corea del Sur conocida como Hallyu u ola coreana, una estrategia de difusión de su música, su audiovisual y sus expresiones gastronómicas. En la música, BTS y Blackpink alcanzaron reconocimiento mundial; en el cine y la televisión, producciones como El juego del calamar y la película Parásitos llegaron a públicos internacionales. Platos como el kimchi y el tteokbokki también han ganado a una visibilidad importante fuera del país.

La construcción de BTS tomó varios años. El proceso comenzó en 2010, cuando Big Hit Entertainment —hoy HYBE— reclutó a RM, el primer integrante. Durante 2011 y 2012, la agencia hizo audiciones, buscó talentos en las calles y modificó la alineación hasta definir a los siete miembros. El grupo debutó oficialmente el 13 de junio de 2013 con el sencillo «No More Dream». Desde entonces, ha acumulado éxitos y ampliado su alcance internacional.

Para proteger el nombre BTS en Colombia, la multinacional HYBE Corporation, encabezada por Bang Si-hyuk, acudió a su filial BigHit Music, que contrató a la abogada Ximena Castellanos para tramitar el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

El negocio alrededor de BTS comprende conciertos, mercancía, reproducciones en plataformas digitales y licencias de marca. Algunas estimaciones sitúan en cerca de mil millones de dólares anuales los ingresos relacionados con el grupo, al sumar esas actividades. También circulan estimaciones sobre el patrimonio individual de sus integrantes, aunque estas cifras pueden variar según la fuente y no siempre son verificables de manera independiente.

Se estima que existen cerca de 80 millones de Army, seguidores de BTS

El interés por registrar una marca permite a sus titulares gestionar el uso comercial del nombre y evitar confusiones en el mercado. Por el intentó de BTS se levantó una oposición de la compañía BTC, que presentó ante la SIC oposición al registro solicitado.

En Colombia, BTC es una reconocida marca de marroquinería y equipaje. La marca opera bajo la línea BTC Bags, vinculada comercialmente con la firma colombiana Bolsos Bitácora, un emprendimiento colombiano de diseño y moda liderado por Claudia Aristizábal Ramírez, quien se desempeña como su fundadora, diseñadora y Directora Ejecutiva (CEO). La sigla BTC corresponde a las consonantes principales del nombre Bitácora. Bajo esta submarca agrupan sus líneas de bolsos, morrales, manos libres y accesorios para el uso diario.

Aunque los productos están clasificados en categorías diferentes, esto no significa que las marcas puedan coexistir automáticamente. La SIC deberá evaluar los argumentos de las partes y determinar si procede la inscripción de la marca BTS en el país. Hasta que la entidad tome una decisión, el trámite continúa abierto.

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