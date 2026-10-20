Una caficultora del Cauca que lo perdió todo en un incendio vendió su última cosecha a 400 dólares por libra

María Nilsa Garzón superó una tragedia familiar y las dificultades para viajar a Bogotá. Su lote de 63 libras fue comprado por Banexport por US$ 25.200

Entre el entusiasmo de caficultores colombianos y compradores ide 12 países, una mujer del municipio de Rosas en el departamento del Cauca fue, en el salón de feria Cafés de Colombia Expo 2026, el símbolo del empuje y el coraje. María Nilsa Garzón Díaz, logró vender su café a un precio récord de 400 dólares por libra en la subasta internacional Colombia Tierra de Diversidad. El lote, cultivado en su finca El Diviso con la variedad Castillo lavado, fue adquirido por la firma Banexport S.A. – Café 18, especializada en cafés de alta calidad

La sorpresa no solo fueron los 400 dólares, que son $1.269.480 por libra a sino la misma protagonista. María Nilsa lleva más de diez años dedicada a perfeccionar la calidad de su café, en una finca que ha estado ligada a su familia por más de 120 años. Allí, en la vereda El Sauce, mantiene unos 7.000 plantas de café que han sido su sustento y orgullo. Sin embargo, semanas antes de la subasta, un incendio destruyó su vivienda y las reservas de grano que había almacenado. El lote que presentó en Bogotá era prácticamente lo único que le quedaba.

Cuando estaba lista y preparada para las 11 horas de viaje a la capital, un atentado con carro bomba en la vía Panamericana, casi la deja en Popayán. Pese a las dificultades, decidió participar en el concurso, convencida de que su café podía competir en los mercados más exigentes. Su perseverancia fue recompensada cuando los compradores internacionales, conectados a través de la plataforma CRAFT by FNC, iniciaron una puja que terminó en la cifra histórica.

Compradores de Japón, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, China, Taiwán, Malasia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y otros países árabes en una subasta híbrida entre presencial y virtual participaron en el remate.

El café de María Nilsa se destacó por su perfil sensorial: notas frutales, suavidad en boca y un aroma delicado que reflejaba meses de trabajo en fermentación y selección. La variedad Castillo, desarrollada por Cenicafé para resistir la roya, suele ser considerada más común que otras como geisha o borbón rosado. Sin embargo, este lote demostró que con procesos cuidadosos puede alcanzar estándares de clase mundial.

María Nilsa Garzón superó la adversidad y su café logró precio récord en la subasta

María Nilsa Garzón superó la adversidad y su café logró precio récord en la subasta

El lote que llevó la cafetera de El Diviso era de 63 libras por las que se pagaron 25.200 dólares, unos 80 millones de pesos colombianos que le ayudarán a recuperar la vivienda perdida en el incendio mes y medio antes de la subasta que terminó el domingo 18 de octubre.

El precio récord superó el de la subasta de abril del año pasado en Santa Marta, en la que la geisha honey de Cecilia Beatriz Almonacid, productora de Palestina, Huila alcanzó 105,5 dólares por libra, y fue vendido a la empresa japonesa DaVida. También superó la marca que tenía hasta el año pasado un geisha de Panamá vendido en 350 dólares por libra.

Los compradores de Popayán

El café ganador en Corferias quedó en manos colombianas. En la de los hermanos Jairo Ruiz y Carlos Julián Ruiz Hurtado, líderes de Banexport S.A., una de las comercializadoras de peso en el mercado de cafés especiales. Ellos pusieron los dólares sobre esa. Originarios de Popayán, Cauca, crecieron en una familia cafetera y transformaron esa tradición en un proyecto empresarial con visión internacional. Fundaron Banexport en 2005, con el propósito de conectar a pequeños productores con compradores mundiales, garantizando trazabilidad, calidad y precios competitivos.

En dos décadas Banexport ha llevado más de 3.000 caficultores colombianos y los mercados de Europa, Asia y Norteamérica. A través de su marca Café 18, han participado en subastas internacionales donde los microlotes alcanzan cifras récord, como el de María Nilsa Garzón.

Banexport ya tiene un nombre en innovación y experimentación. La finca Juan Martín, creada por Jairo Ruiz, funciona como laboratorio de variedades como geisha, bourbon rosado y sidra, con procesos de fermentación que buscan perfiles sensoriales únicos. Gracias a esta estrategia, la empresa ha logrado posicionar cafés colombianos en las ligas más exigentes de la industria mundial. Mientras apoyan a productores locales, promueven la sostenibilidad y al mismo tiempo consolidan una reputación internacional.

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