- El bloque de paisas que llega a cambiarle la cara a la UNGRD desde los cargos más duros

David Tamayo, David Moreno, Juana Ossaza y Hernán Díaz, técnicos antioqueños, deben lidiar con el fenómeno de El Niño y con la reconstrucción por el terremoto

El nuevo núcleo directivo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - Ungrd, está conformado por un bloque de cuatro profesionales antioqueños: David Tamayo Roldán, David Moreno Aristizábal, Juana Ossaza Isaza y Hernán Darío Díaz.

Al grupo los une su paso como funcionarios del sector público en Antioquia. Les sirvió haber tenido experiencia en el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia o Medellín, Dagran o Dagrd, respectivamente, para llegar a la Ungrd, y a Juana Ossaza Isaza, haber trabajado en la Gobernación de Antioquia.

Tamayo Roldán, el nuevo director general de la Ungrd, fue previamente director técnico de Conocimiento y Reducción del Riesgo de Desastres en el Dagran. Su formación combina Ingeniería Geológica de la Universidad Nacional, sede Medellín, y una maestría relacionada con la gestión del riesgo de la Universidad de Antioquia. El geólogo reemplazó a Javier Pava, quien estuvo cerca de tres meses al frente de la Ungrd.

Por su parte, David Moreno se desempeña como subdirector general de la Ungrd. Antes de posesionarse en el cargo, trabajó durante siete años en el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (Dagrd), donde ejerció como líder del equipo técnico de ingeniería.

Durante su paso por el Dagrd, Moreno participó, junto con otros integrantes del equipo, en la implementación de un modelo de monitoreo que permitió durante solo dos años realizar cerca de 7.000 inspecciones de desastres. Esa experiencia en el ámbito local antecede ahora su llegada a la dirección nacional de la entidad encargada de coordinar la gestión del riesgo en toda Colombia.

Juana Ossaza nació en Medellín

Juana Ossaza Isaza es geóloga de la Universidad Eafit y cuenta con especializaciones en Gestión Ambiental y Gerencia de Proyectos, esta última cursada en la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB). Además, tiene cerca de 17 años de experiencia en el sector público.

En la Ungrd, como asesora técnica en gestión del riesgo, deberá contribuir a la respuesta frente al terremoto ocurrido en agosto del presente año y a la atención de las consecuencias del fenómeno de El Niño, que podría generar riesgos de desabastecimiento hídrico e incendios forestales. Según los datos suministrados, estos últimos han afectado más de 119.000 hectáreas en lo corrido del año.

Por último, Hernán Darío Díaz, es el nuevo subdirector para el Manejo de Desastres de la Ungrd. Ingeniero civil con más de 15 años de experiencia, en 2013 hizo parte del equipo técnico de Medellín que diagnosticó las fallas estructurales del edificio Space. El inmueble sufrió el colapso parcial de la torre 6 el 12 de octubre de ese año, debido a graves fallas estructurales y de diseño, un hecho que causó la muerte de 12 personas.

Ante el riesgo inminente de un desplome total, se ordenó la demolición controlada del edificio, que se ejecutó por completo en 2014. La participación de Díaz en ese proceso puede ser muy útil para realizar demoliciones a construcciones afectadas por el terremoto.

Este "desembarco de ingenieros paisas" ha sido interpretado como un giro del Gobierno de Abelardo de La Espriella para privilegiar perfiles técnicos y académicos con amplia experiencia en atención de emergencias en el territorio, con el objetivo de alejar la gestión de la entidad de los escándalos de cuotas políticas que afectaron a la institución en administraciones previas.

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